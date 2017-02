La data de 19 februarie a.c., polițiștii Secţiei 1 Poliţie Bacău au depistat în trafic, pe strada Calea Republicii din Bacău, un bărbat de 35 ani, din Suceava, care transporta cu o autoutilitară, material lemnos, fără a deţine documente legale de provenienţă şi transport. Materialul lemnos, în cantitate de 47,08 m.c., a fost confiscat și predat lucrătorilor silvici din cadrul Ocolului Silvic Gârleni, iar societatea comercială transportatoare a fost sancţionată contravenţional cu amendă în valoare de 15.000 lei. 71 SHARES Share Tweet

