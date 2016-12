Social Principesa Margareta, la Crucea Roșie Bacău de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

Alteța Sa Regală Principesa Moștenitoare Margareta, Președintele Crucii Roșii Române, a vizitat joi, 15 decembrie, filiala de Cruce Roșie Bacău. Cu aceasta ocazie, Alteța Sa Regală s-a întâlnit cu reprezentanti ai conducerii filialei judetene, cu angajații si cu voluntarii Crucii Rosii. Prezent la întâlnire a fost și directorul general al Crucii Roșii Române, dl. Ioan Silviu Lefter. Dan-Marcel Babliuc, directorul Crucii Roșii Bacău, a prezentat principalele proiecte desfășurate de filiala județeană: Centrul de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice, Serviciul de ambulanță, Caravana de Crăciun, Programul împotriva abandonului școlar și altele. Alteța Sa Regală Principesa Moștenitoare Margareta a fost foarte interesată să afle detalii legate de funcționarea Serviciului de Ambulanță, având în vedere că la Bacău s-a înființat primul serviciu de ambulanță al Crucii Roșii după 1990, care în acest moment numără 16 ambulanțe dotate conform standardelor în domeniu. Alteța Sa Regală Principesa Moștenitoare Margareta a apreciat eforturile depuse de întreaga echipă în sprijinul persoanelor vulnerabile din comunitate și a semnat în Cartea de onoare a Crucii Roșii Bacău. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.