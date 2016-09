Prajesti: Doua persoane, la un pas de moarte dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon

– cei doi, sot si sotie, s-au intoxicat dupa ce au facut focul in soba – ei au fost transportati la spital



Oamenii venisera de doua zile din strainatate, acolo unde muncesc si locuiesc de ani de zile si pentru ca era frig in casa au aprins focul in soba. Norocul lor a fost ca peste noapte a ramas sa doarma la ei si mama femeii. Dimineata, când a vazut ca cei doi nu mai ies din camera, a mers sa vada ce se intâmpla si ea a fost cea care a alertat vecinii iar acestia autoritatile.

„Când am vazut ca nu se mai trezesc m-am dus acolo si am inceput sa trag de ei. Ea a vorbit un pic, dar el nu mai putea vorbi ca avea gura inclestata. Am anuntat imediat vecinii. Au venit, am deschis toate usile si geamurile si am asteptat ambulantele”, spunea Elena Sascau, mama femeii. Se pare ca in camera era fum, dar nu ar fi dat importanta.

Echipajele de ambulanta au ajuns imediat la fata locului si au inceput resuscitarea barbatului de 45 de ani, care este in stare mai grava, si i-au acordat ajutor medical femeii de 43 de ani, care era constienta. In final, amândoi au fost stabilizati si transportati la spital.

„Persoana de sex masculin a fost gasita inconstienta, instabila hemodinamic si au inceput procedurile de evaluare si de stabilizare. Pe parcursul interventiei medicale, persoana si-a recapatat starea de constienta si ambele victime au fost transportate in siguranta la spital”, a declarat dr. Adrian Colibaba, director medical la Serviciul Judetean de Ambulanta Bacau.

Medicii atrag atentia ca in aceasta perioada pericolul de intoxicatie cu monoxid de carbon este mare, daca sistemele de incalzire sunt puse in functiune fara a fi verificate inainte, dar tot acum se culeg si viile.

„A doua cauza de intoxicatie ar fi fermentatia alcoolica a vinului, daca acele cazi sunt puse in spatii inchise, neventilate. Persoanele care patrund acolo pentru a verifica mustul ce rezulta din fermentatie pot cadea victime acestui gaz care este incolor, inodor, deci nu poate fi detectat cu mijloacele de simt”, a mai spus dr. Adrian Colibaba.