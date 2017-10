Spre sfârșitul programului școlar, un meci de fotbal desfășurat pe terenul de sport de la Școala „Al.I.Cuza” din Bacău a avut un final nedorit. Un elev s-a accidentat și a avut nevoie de intervenția unei echipe medicale pentru a fi dus la Urgențe. A venit ambulanța SMURD, la solicitarea profesorilor, elevul a fost urcat pe targă și transportat la spital. Din informațiile primite din școală, se pare că la executarea unui corner, elevul s-ar fi lovit la un picior, în contactul cu un coleg. Profesorul de sport era de față și tot el a gestionat întregul incident. Se pare că, în final, este vorba de un traumatism la genunchi. 0 SHARES Share Tweet loading...

