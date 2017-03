Multimedia Incendiu la o hală a Agricola International de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Un puternic incendiu a izbucnit în această dimineață la o hală a SC Agricola Intrenational de pe Calea Moinești. Mai multe forțe de la pompieri au intervenit la fața locului pentru lichidarea incendiului: trei autospeciale de lucru cu apă și spumă, o autospecială pentru salvare de la înălțime, o autospecială de intervenție și comandă, trei autoturisme de muncă operative, iar în urmă cu puțin timp a venit în sprijin și o autospecială de intervenții de la Detașamentul Moinești. Incendiul a izbucnit la o hală de depozitare a produselor frigorifice, aproximativ 2500 de mp din suprafața acesteia, în suprafață totală de 7500 mp, fiind inundată de fum. Potrivit pompierilor, ard pereții interiori, care sunt de tip sandviș, din tablă cu spumă la mijloc. Pompierii acționează cu măști de oxigen din cauza fumului înnecăcios. Personalul a fost evacuat și a părăsit incinta unității. Deocamdată nu se știe despre existența vreunei victime, nici măcar vreo intoxicație cu fum. Nu se știe încă din ce cauză a izbucnit incendiul. 1 of 36 UPDATE 13.40 Pompierii băcăuani acţionează în continuare pentru localizarea şi lichidarea incendiului. La acest moment, la faţa locului sunt mobilizaţi 84 de pompieri cu 17 mijloace şi vor mai veni în sprijin încă 16 pompieri de la Detaşamentul Moineşti. Intervenţia este dificilă din cauza degajărilor masive de fum, vizibilitatea fiind zero, dar şi a compartimentării halei, în multe spaţii. „Se intervine cu pompieri şi mijloace de la Detaşamentele Bacău, Oneşti şi Moineşti şi trebuie precizat că nu există pericol de extindere pentru că şi într-o parte şi în cealaltă a halei sunt pereţi din beton”, a declarat căpitan Andrei Grecu, ofiţer de relaţii publice la Inspectoreatul pentru Situaţii de Urgenţă Bacău. Fiecare salvator este dotat cu echipament individual de respirat. 90 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.