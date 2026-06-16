Amendă de 5.000 de lei pentru abandonarea unor tomberoane aduse din Letea Veche la o rampă de gunoi din Bacău

Polițiștii locali din Bacău au aplicat o amendă contravențională în valoare de 5.000 de lei după ce au identificat 11 tomberoane aduse din comuna Letea Veche și abandonate la rampa de gunoi menajer de pe strada Ana Ipătescu.

Potrivit informațiilor transmise de Poliția Locală, în urma verificărilor efectuate s-a constatat că deșeurile au fost depozitate neselectiv, cu încălcarea prevederilor legale privind gestionarea și colectarea deșeurilor.

Persoanele considerate responsabile pentru această faptă au fost sancționate contravențional, autoritățile subliniind că astfel de practici afectează atât aspectul orașului, cât și mediul înconjurător și generează costuri suplimentare pentru comunitate.

Reprezentanții Poliției Locale reamintesc cetățenilor și agenților economici obligația de a respecta regulile privind colectarea selectivă și eliminarea deșeurilor, conform legislației în vigoare.

Instituția anunță că va continua acțiunile de monitorizare și control în municipiu, iar cazurile de abandonare a deșeurilor sau de nerespectare a normelor privind gestionarea acestora vor fi sancționate ori de câte ori sunt constatate.

Autoritățile locale fac apel la responsabilitate civică, subliniind că menținerea unui oraș curat depinde de respectarea regulilor și de implicarea fiecărui membru al comunității.