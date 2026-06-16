Handbal: Selecție la CSȘ Bacău pentru băieți și fete

Vacanța școlară se apropie cu pași repezi. Dar sportul nu intră în vacanță. Dimpotrivă! Această vacanță de vară se anunță una numai bună pentru micii școlari care doresc să deprindă tainele handbalului. Marius Căpușă, profesor și antrenor la CSȘ Bacău organizează pe durata verii o selecție pentru copiii de clasele I-III, atât băieți, cât și fete, în vederea formării unor grupe de handbal.

„Mișcare: pentru sănătate. Echipă: prietenie și respect. Disciplină: încredere, performanță. Pasiune: pentru sport”, sunt coordonatele acestei acțiuni.

„Am convingerea că vom descoperi mulți copii talentați. Dincolo însă de talent, important este dorința de a face mișcare într-un cadru organizat”, a declarat profesorul Căpușă, care poate fi contactat la numărul de telefon 0742 948 456.

„Pe durata verii, vom alcătui un program de antrenament flexibil. În general, ședințele de pregătire vor avea loc la Sala Orizont, dar vom ieși des și în aer liber, fie la Insula de Agrement, fie la Athletic Park. Trebuie precizat că totul este gratuit”, a declarat Marius Căpușă, care, în primăvară, a organizat, sub egida CSȘ Bacău, prima ediție a Cupei Primăverii destinată celor mai mici handbaliști:

„Astfel de competiții vor continua, fără îndoială. Țin să menționez și buna colaborare pe care o am cu Școala Mihai Drăgan, condusă de doamna director Alina Drăgoi și cu Școala George Bacovia, condusă de doamna director Nicoleta Vițelaru și am toată speranța că genul acesta de parteneriat se va lărgi și cu concursul altor școli. Câștigați vor ieși în primul rând copiii”. Așadar, se apropie vacanța. Dar una activă, în special pentru viitorii handbaliști și handbaliste!