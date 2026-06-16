Maria Leru, 100 de ani de viață și peste 50 de urmași

Există drumuri care duc spre orașe, spre gări sau spre locuri pe care oamenii le caută pe hartă. Și există drumuri care duc spre povești. În comuna Poduri, unul dintre acestea poartă astăzi numele de „Drumul Lerenilor.”

Povestea Mariei Leru din Poduri

16 iunie 2026. Pășim pe o stradă recent asfaltată din comuna Poduri, strada Lerenilor (am aflat ca denumirea vine de la faptul ca sunt multe famillii Leru – altădată “catunul Lerenilor”) Întrebăm un copil unde se află casa buniciii Maria Leru și ne arată în cu mâna în zare: “Acolo în capăt !”

În casa Mariei Leru din comuna Poduri, timpul pare să curgă altfel. La masa întinsă pentru sărbătoare se adună copii, nepoți și strănepoți, iar glasurile lor umplu curtea de viață și bucurie. Nu este o zi obișnuită. Maria Leru împlinește 100 de ani.

Un secol de viață. O sută de ani în care a văzut lumea schimbându-se de la căruțele trase de cai la apariția telefoanele inteligente, de la lampa cu petrol la internet, de la vremurile grele ale războiului la prezentul în care familia îi este aproape și îi poartă respectul cuvenit.

Născută la 16 iunie 1926, Maria Leru a cunoscut încă din copilărie munca și greutățile. A crescut într-o Românie diferită de cea de astăzi și a traversat unele dintre cele mai importante momente ale secolului trecut. A văzut regimuri politice venind și plecând, a trăit anii războiului, perioada colectivizării și transformările profunde care au urmat. Viața nu a fost întotdeauna blândă cu ea. La doar 38 de ani a rămas văduvă, într-o vreme în care creșterea copiilor fără sprijin era o încercare uriașă.

Dar nu s-a lăsat învinsă. Cu putere, răbdare și credință, și-a crescut cei șase copii, patru fete și doi băieți, oferindu-le tot ceea ce a putut pentru o viață decentă. „A fost și mamă, și tată pentru noi”, spun cei apropiați, care își amintesc de anii în care femeia muncea de dimineața până seara pentru ca nimic să nu le lipsească copiilor.

A muncit pamantul, întâi pe cel moștenit de familie, de la strămoși, iar mai apoi la CAP (Cooperativa Agricolă de Producție) atâta vreme cât aceasta a existat, până la Revoluția din 1989. Apoi, cu puteri mai puține dar voința de fier, a rămas fidelă muncii pământului din nou pe “moșia strămoșească”.

Pentru generația ei, munca nu era o alegere, ci un mod de viață. Zilele începeau înainte de răsărit și se terminau târziu în noapte, după ce toate treburile erau puse în ordine.

Dreapta credință și prezența permanentă a lui Dumnezeu făceau din duminici și sărbători, după ce mergea la biserică, moment de tihnă și bucurie .

Astăzi, rodul muncii sale se vede și în familia numeroasă pe care a construit-o. Cei șase copii i-au dăruit 20 de nepoți, 27 de strănepoți și 5 stră-strănepoți, iar familia continuă să crească în spiritul valorilor Bunicii Maria.

La aniversarea centenarului, casa s-a umplut de membrii familiei, reprezentanți ai autorităților publice locale, Primarul Comunei Poduri, Diana Miclăuș, părintele paroh, numeroși localnici și oaspeți veniți din diferite colțuri ale țării pentru a-i fi alături la aniversare.

Cea mai mare mândrie a Mariei Leru rămân însă copiii săi. Astăzi, toți sunt oameni realizați, cu familii și gospodării proprii, fiecare purtând mai departe valorile muncii, ale respectului și ale solidarității pe care le-au învățat de la mama lor.

Trecerea timpului este ilustrată și de un detaliu impresionant: cea mai mare dintre fiicele sale împlinește, tot în această lună, 80 de ani. Pentru Maria Leru, plăcerea de a se bucura de florile din curtea casa este întrecut doar de emoția revederii copiilor ajunși la vârste înaintate, înconjurați la rândul lor de copii, nepoți și strănepoți. Răsplata binemeritată a unui secol de viață trăit cu sacrificii și demnitate.

Pentru fiecare dintre ei, Maria Leru este mai mult decât mama sau bunica familiei. Este un reper. O legătură vie cu o epocă pe care cei mai tineri o cunosc doar din cărți și fotografii. În mijlocul celor dragi, sărbătorita îi privește cu emoție și recunoștință. Zâmbește când îi vede adunați laolaltă și ascultă poveștile care se împletesc cu propriile amintiri.

Într-un secol de viață a cunoscut suferința, lipsurile și sacrificiul, dar și bucuria de a-și vedea copiii și nepoții crescând.

La 100 de ani, Maria Leru rămâne un simbol al generației care a construit, a îndurat și a mers înainte indiferent de încercări. Iar cea mai mare realizare a sa nu poate fi măsurată în ani, ci în oamenii pe care i-a crescut și în dragostea care umple astăzi casa din Poduri. Plecat de tânăr să-și câștige pâinea departe de satul natal, Nelu, unul dintre fii, a revenit la casa părintească, după pensionare, împreună cu soția. S-a întors în casa copilăriei, la mama care l-a privit plecând cu zeci de ani în urmă și care, primește acum o binecuvântată alinare a vârstei având alături un fiu iubitor și destoinic.

Un secol de viață. 100 de ani de iubire și sacrificiu. Și o lecție despre puterea de a merge înainte, indiferent de vremuri. Există puține bucurii mai mari decât aceea de a privi cum ramurile arborelui pe care l-ai sădit cu o viață în urmă continuă să crească și să rodească.

La mulți ani !

„Așa bucurie mare am azi că nici nu mă pot exprima. Așa lume multă și bună n-am mai avut de când am făcut nunta, acum 80 de ani. Eh…ani au trecut, cu una, cu alta, au fost și greutăți… De la 50 de ani am rămas singură, dar am avut copiii, au fost cuminți, buni… Să știi că au trecut repede ăștia o sută de ani… Tot vedeam că trece, trece, mă uitam în calendar și s-au făcut o sută… Mă bucur că sunt cu toții aici, azi, mă simt bine și le doresc la toți să fie sănătoși, copiii, nepoții, strănepoții…”

Maria Leru, aniversata

„Aniversarea asta este ceva unic, ceva foarte frumos, mai ales că mama e bine. Și suntem bucuroși că practice ne-a unit pe toți. Suntem 60 cu toții. Mama a avut 6 copii, 20 de nepoți, 27 de strănepoți și 5 stră-strănepoți. Cuvintele sunt puține să exprime ceea ce noi simțim azi, toată familia.”

Ioan Leru, fiu

„Vă dați seama că nu ne întâlnim cu asemenea eveniment foarte des… Mai răruț. Este o mare sărbătoare în comunitate, în familial or, pentru că sunt o familie numeroasă, și atunci, toți cei care o iubesc și o respect și o prețuiesc, sunt alături de ea. O cunosc pe doamna Maria de 11 ani, și e un om așezat, echilibrat, iar la 100 de ani știe evenimentele ca și cum s-ar fi întâmplat ieri. Vă dați seama prin câte a trecut în cei o sută de ani de viață. E un exemplu pentru comunitate… și eu cred că o să o mai ducă mult, și bine.”

Pr. Alin Ionuț Ciobanu, preot paroh la Parohia Bucșești 2

„Această aniversare reprezintă mare lucru pentru noi, pentru că, practic, fac parte din baza acestei comune toți oamenii care au ajuns la o vârstă așa de frumoasă. Este a treia persoană pe care o sărbătorim că are 100 de ani, și tot femeie… Vedeți că femeile sunt la putere și la 100 de ani, și când sunt în floarea vârstei, și când sunt la vârste înaintate. Eu mă bucur că am posibilitatea să trăiesc astfel de emoții , și când văd aici , în jur, câtă lume s-a adunat – copii, nepoți, foarte multe rude. Este o bucurie că ne serbăm bătrânii deoarce mulți dintre ei sunt lăsați singuri acasă și sunt uitați, iar noi, ca și administrație, trebuie să avem grijă de cei care au rămas singuri. Am venit azi cu o diploma de onoare și un…cadou, din punct de vedere administrativ, ca să putem să marcăm și noi această zi frumoasă a doamnei Leru.”

Diana Narcisa Miclăuș, primar comuna Poduri