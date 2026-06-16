Bicicletă furată, recuperată de polițiștii locali și restituită proprietarului în aceeași zi

O bicicletă reclamată ca fiind furată a fost recuperată de polițiștii locali din Bacău și restituită proprietarului, în urma unei intervenții desfășurate marți pe strada Primăverii.

Potrivit Poliției Locale a Municipiului Bacău, un echipaj din cadrul Compartimentului Intervenții a observat o persoană care încerca să vândă o bicicletă marca Cross. În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au constatat că persoana respectivă nu deținea documente care să ateste proveniența bunului.

În timpul verificărilor, tânărul le-a declarat polițiștilor locali că bicicleta provenea dintr-o sustragere comisă din zona Milcov Bazar.

Ca urmare a celor constatate, persoana a fost predată polițiștilor din cadrul Secției 1 Poliție Bacău, care au preluat cazul pentru continuarea cercetărilor și stabilirea tuturor împrejurărilor în care a fost comisă fapta.

În paralel, polițiștii locali au desfășurat activități pentru identificarea proprietarului bicicletei, reușind să îl găsească și să îi restituie bunul.

Reprezentanții Poliției Locale Bacău au precizat că intervenția rapidă a contribuit la recuperarea prejudiciului și la returnarea bicicletei către deținătorul de drept.

Instituția anunță că va continua activitățile de patrulare și monitorizare în municipiu, în colaborare cu celelalte structuri de ordine publică, pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale și menținerea siguranței comunității.