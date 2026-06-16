Leul se prăbușește și nimeni nu spune nimic. De ce?

Leul a atins minimul istoric și nimeni nu a ieșit în stradă. Poate pentru că am uitat cum arată normalitatea.

Pe 6 mai 2026, leul românesc a atins cel mai slab nivel din istoria sa față de euro: 5,2688 lei pentru un euro. A fost un record absolut. A doua zi, niciunul dintre liderii politici importanți nu a ținut o conferință de presă. Nu a existat nicio interpelare urgentă în Parlament. Nu s-au adunat oameni în Piața Victoriei.

Nimic.

Comparați asta cu anii trecuți, când o mișcare de doi-trei bani a cursului genera titluri de primă pagină, declarații furtunoase ale opoziției și dezbateri televizate până după miezul nopții. Astăzi, după ce leul a pierdut aproape 15 bani față de nivelul de la 1 ianuarie — o depreciere de aproape 3% în mai puțin de șase luni — discuția publică este aproape inexistentă.

Ceva s-a rupt în România. Și nu e vorba de leu.

Cifrele pe care nu le vrea nimeni să le audă

Graficul BNR din ultimele trei luni arată o poveste simplă și brutală. Timp de săptămâni, cursul a stat înghețat în jurul valorii de 5,10 lei. Apoi, la începutul lui mai, a explodat. În câteva zile, am sărit pragul de 5,20, de 5,25, și am atins maximul istoric. De atunci, leul nu a mai recuperat. Astăzi stă la 5,2310 — cu 0,13% mai puțin față de ieri, o consolare statistică pe care nu o simte nimeni la buzunar.

Iar cursul nu este singura problemă. El este simptomul. România este, la acest moment, campioana negativă a Uniunii Europene la inflație: 8,3% față de o medie europeană de 2,1%. De aproape patru ori mai mult decât media continentului. Consumul populației a intrat în teritoriu negativ. Investițiile finanțate de la buget au scăzut cu 55%. Puterea de cumpărare a salariilor și pensiilor se erodează lună după lună.

Acestea nu sunt cifre pentru economiști. Sunt realitatea din coșul de cumpărături al fiecărei familii românești.

Cine ar trebui să vorbească și nu vorbește

Există o explicație politică elegantă pentru această tăcere, și ea merită spusă direct.

Cei care în alți ani ar fi urcat pe orice tribună să strige despre „dezastrul economic” și „incompetența guvernului” sunt acum, ei înșiși, la guvernare sau în alianță cu cei de la putere. Nu au niciun interes să sublinieze că leul este la minimum istoric tocmai în mandatul lor. Opoziția care a rămas — fie nu are credibilitate economică, fie nu are interes electoral să construiască un mesaj coerent pe această temă.

Rezultatul este o absență stranie: o criză valutară fără adversari politici vizibili. Un record negativ fără nimeni care să ceară socoteală.

BNR încearcă discret să atragă atenția. Purtătorul de cuvânt al băncii centrale a declarat public că soluțiile pentru stabilizarea pieței valutare se află în mâinile autorităților politice, nu ale băncii centrale. A fost o declarație rară ca franchețe instituțională. Și a trecut aproape neobservată.

Resemnarea, cel mai periculos anestezic

Există și o explicație mai profundă, mai neliniștitoare decât calculele politice: oboseala.

România a trăit în ultimii ani sub o presiune continuă — crize politice, alegeri anulate, instabilitate guvernamentală, inflație, pandemie, război la granițe. Pragul de alarmă al societății s-a ridicat atât de mult, încât lucruri care ar fi provocat îngrijorare legitimă în trecut trec acum prin filtrul unei resemnări difuze. „Oricum nu se schimbă nimic.” „Oricum e rău.” „Oricum nu ascultă nimeni.”

Această resemnare este, economic vorbind, la fel de periculoasă ca deprecierea în sine. O societate care nu mai reacționează la semnalele de alarmă economice este o societate care nu mai exercită presiunea necesară pentru corecții de politică fiscală și monetară. Piețele știu asta. Agențiile de rating știu asta. Și prețuiesc această tăcere — nu în sensul bun al cuvântului.

Ce ne costă, concret, această tăcere

Un credit de 100.000 de euro, la cursul din 1 ianuarie 2026, însemna 509.850 de lei. Același credit, la cursul de azi, înseamnă 523.100 de lei. O diferență de peste 13.000 de lei — apărută nu din nicio decizie a debitorului, ci pur și simplu din evaporarea valorii monedei naționale.

Orice firmă românească care importă materii prime, utilaje sau energie și le plătește în euro a simțit această diferență direct în costuri. O parte din ea a transferat-o în prețuri. Alta a absorbit-o în marje și a angajat mai puțin. Alta pur și simplu a decis să aștepte cu investițiile.

Efectele nu sunt spectaculoase. Nu explodează nimic. Nu se prăbușește niciun pod. Dar se acumulează, silențios, zi după zi, în facturile gospodăriilor, în prețurile de la raft, în puterea de cumpărare a fiecărui salariu.

În loc de concluzie

Leul la minimum istoric nu este un titlu de știre. Este o oglindă.

Reflectă un stat care cheltuiește mai mult decât produce de mai bine de un deceniu. Reflectă o clasă politică pentru care stabilitatea valutară este o problemă de comunicare, nu de politică economică. Reflectă o societate care a ajuns să măsoare dezastrele nu în absolute, ci în comparație cu dezastrele anterioare.

Cel mai grav lucru nu este că leul valorează mai puțin. Cel mai grav lucru este că am ajuns să considerăm asta normal.