Lucrări de consolidare pe DN 11, în zona Bârzulești – Măgura

Traficul se desfășoară semaforizat pe o variantă de serviciu

Direcția Regională de Drumuri și Poduri a început lucrări de punere în siguranță a corpului drumului pe DN 11, în sectorul cuprins între kilometrii 166+878 și 167+141, pe partea stângă a carosabilului, în zona Bârzulești – Măgura, județul Bacău.

Intervenția este necesară în urma degradărilor produse anul trecut, când un terasament a fost afectat de o alunecare de teren provocată de precipitațiile abundente.

Pe durata execuției lucrărilor, circulația rutieră în zonă se desfășoară alternativ, pe un singur sens de mers, dirijată prin semafoare, traficul fiind deviat pe o variantă de serviciu amenajată temporar.

Reprezentanții administratorului drumului fac apel la înțelegerea participanților la trafic pentru disconfortul creat de restricțiile impuse și recomandă șoferilor să circule cu prudență în zona șantierului, respectând semnalizarea temporară și indicațiile personalului din teren.

Lucrările au ca obiectiv stabilizarea zonei afectate și asigurarea condițiilor de siguranță pentru desfășurarea traficului rutier pe acest sector al DN 11.