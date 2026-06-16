Femeie rănită grav după un accident rutier în comuna Horgești. Victima a fost descarcerată de pompieri

O femeie în vârstă de aproximativ 50 de ani a fost rănită, marți după-amiază, în urma unui accident rutier produs în satul Bazga, comuna Horgești, potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău.

La locul evenimentului au intervenit pompierii de la Punctul de Lucru Parincea cu o autospecială de stingere, precum și o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău. De asemenea, la intervenție a fost mobilizată și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

În urma impactului, femeia a rămas încarcerată în autoturism și a suferit politraumatisme. Echipajele de intervenție au acționat pentru extragerea victimei dintre fiarele contorsionate ale vehiculului.

După operațiunea de descarcerare, femeia a fost predată conștientă echipajelor medicale, care i-au acordat îngrijiri de specialitate la fața locului. Ulterior, aceasta a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe Bacău pentru investigații și tratament de specialitate.

Cauzele și împrejurările producerii accidentului urmează să fie stabilite de polițiști.