Sport Fotbal Nevăzători: România a căștigat Turneul de Calificare de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În perioada 1-8 aprilie, Baza Sportivă T.N.T. din Bacău a găzduit Turneul de Calificare pentru Campionatul European de Fotbal pentru Nevăzători ce se va disputa în vară la Berlin, în Germania. La turneul organizat în Bacău au participat șapte echipe naționale, împărțite în două grupe. Din grupa I au făcut parte România, Georgia, Albania și Irlanda, iar în grupa a II-a s-au reunit Moldova, Grecia și Cehia, echipa din Belarus neprezentându-se la acest turneu. După disputarea meciurilor din grupe, s-au calificat în semifinale patru echipe. În primul joc, Georgia a învins Grecia cu scorul de 1-0 după executarea loviturilor de departajare, iar în a doua semifinală România a învins Cehia cu 4-1. În acest context, în ultima zi de turneu, pentru locurile 3-4 s-au întrecut Grecia și Cehia, echipa elenă avâng câștig de cauză învingând clar cu scorul de 5-2. În finala mare, România a dispus de Georgia cu 1-0, într-un meci foarte disputat și cu o prezență consistentă de public în tribune. După acest succes, cele două finaliste s-au calificat la turneul final al Campionatului European de Fotbal pentru Nevăzători care se va disputa la Berlin în luna august, acolo unde vor fi prezente naționalele Germaniei, Franței, Rusiei, Turciei, Marii Britanii, Spaniei și Italiei. Jocurile din această campanie de calificări s-au disputat în condiții bune în prima parte, schimbările meteorologice din partea a doua a turneului, cu ploaie și vânt, creând dificultăți jucătorilor. Cu toate acestea, jucătorii au dat tot ce au avut mai bun în teren, au creat sitauții spectaculoase și au marcat goluri de generic. După finala câștigată de România, 1-0 în fața Georgiei, au avut loc festivitățile de premiere, toate echipele fiind medaliate, primele trei primind și trofee. S-au acordat și alte distincții, portarul și golgeterul turneului, care au revenit unor jucători georgieni, titlul de „jucătorul turneului” revenindu-i băcăuanului Florin Covaci. Medaliile și trofeele au fost înmânate de către primarul Cosmin Necula, ajutat de viceprimarul Constantis Scripăț. „În sfârșit avem echipă, o echipă a României care pleacă la «europene». Felicitări băieților noștri, felicitări pentru că această echipă ne încântă pe noi, toți românii, și ne fac cinste. De asemenea, îi felicit pe toți cei care au participat la acest campionat și cred că e mare lucru să faci ce fac acești oameni pe teren, și mai mult decât atât, cred că sunt un exemplu pentru noi toți. Felicitări și organizatorilor și mă bucur că Bacăul are ocazia să găzduiască asemenea evenimente sportive”, a declarat pentru ziarul Deșteptarea, Cosmin Necula, primarul municipiului Bacău. Imediat după fluierul de final, fotbaliștii nevăzători ai naționalei României s-au prins într-o horă a bucuriei, au salutat publicul și au scandat „România, România”. Sub imperiul emoțiilor și al bucuriei, antrenorul naționalei de nevăzători, Sorin Lăpădatu, a delarat pentru Deșteptarea: „În tot acest turneu meciurile au fost bune, s-a jucat bine și îmi pare bine că am ajuns în finală fără să avem jucători accidentați. Sunt bucuros pentru trofeul căștigat, dar sunt mai bucuros că vom merge în Germania pentru Campionatul European unde vom întâlni cele opt puteri ale Europei. Trebuie să fim realiști, nu cred că în Germania vom reuși să ajungem să jucă pentru medalii, pentru că nu trebuie să uităm că în România se joacă acest fotbal de doar patru ani, restul echipelor jucănd de 15-20 de ani. Dar cu toate acestea, vom lupta în toate meciurile. Trebuie să mai spun că sunt mândru de toți jucătorii pe care îi felicit din suflet pentru tot ce au realizat.” Lotul naționalei de nevăzători:

Ionuț Anton (Bacău), Florin Covaci (Bacău), Tibi Păun (Buzău), Mihai Nistor (Buzău), Cosmin Calotă (București), Alex Cucu (București), Adrian Botez (care joacă la campioana Germaniei), Vlad Tofan (Moinești), Marius Corolea-ghid și Sorin Lăpădatu-antrenor. 1 of 5 Evenimentul a fost organizat de Federația Internațională a Sporturilor pentru Nevăzători (I.B.S.A.), care a avut un reprezentat la acest turneu. „Este pentru prima dată când organizăm un campionat de divizia a II-a în Europa care este și un turneu de calificare pentru Campionatul European. Țările care au jucat în turneul de la Bacău sunt noi în fotbalul pentru nevăzători și sunt țări pe care noi de la I.B.S.A. le-am susținut și le-am ajutat prin suportul pe care l-am primit de la U.E.F.A. În schimb, standardul acestui nivel competițional nu este la fel de ridicat cum va fi cel de la Berlin. Suntem foarte mulțumiți de organizare și de facilitățile pentru fotbalul pentru nevăeători pe care le-am găsit aici”, a declarat David Stirton, secretarul general al comisiei de fotbal I.B.S.A. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.