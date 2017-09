Județul Bacău are 280 de medici de familie, 52 de ambulatorii, 24 de spitale, 337 de servicii sociale acreditate și neacreditate, iar din cele 91 de servicii sociale acreditate, 56 sunt ale DGASPC. Există 61 de servicii de recuperare, însă doar 4 mobile, 2 adăposturi de noapte și 16 servicii de îngrijire la domiciliu pentru vârstnici, dintre acestea 4 fiind acreditate. Sunt date care pot fi găsite pe harta online de pe site-ul Consiliului Județean (CJ). „Harta serviciilor sociale și de sănătate din județul Bacău”, realizată în parteneriat cu UNICEF, a fost lansată marți, în sala mare a CJ, în prezența a numeroși invitați. Alături de specialiștii în servicii medicale și sociale, la eveniment au participat Lucian Șova, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Gabriela Coman, președinta Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului, Sorin Brașoveanu, președintele CJ și gazdă a întâlnirii, Pieter Bult, Reprezentantul UNICEF în România, Daniel Ciurea, director de programe la Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate (CPSS), Diana Chiriacescu, director al Federației ONG pentru Servicii Sociale (FONGS). Despre zâmbetul unui copil… „E un moment foarte important pentru comunitatea băcăuană. Azi vom încerca să prezentăm harta serviciilor sociale și medicale din județ, cu toate eforturile făcute la nivel local de echipele de asistenți sociali, asistenți medicali, consilieri școlari, coordonatori de la nivel județean și experții cooptați în această echipă” a declarat Sorin Brașoveanu. Primii vorbitori au reprezentat comunitățile locale. Luisa Avram, asistent social în Balcani, a explicat că localitatea este una agricolă, oferta de locuri de muncă e redusă, iar serviciile sociale aproape inexistente, singurul fiind cel al Primăriei Balcani. Ea a povestit despre ce a însemnat munca în echipă și cât de utilă este această „Hartă”. Lidia Coslalbert, asistent medical, a prezentat un caz real, cel al unor concubini foarte tineri. Ea, bolnavă psihic, deja însărcinată, nu se afla în evidența unui medic de familie, nu avea certificat de handicap, nu beneficia de niciun drept. Ajutor a însemnat înscriere la medic, evaluări înainte de naștere, tratament după, consiliere, materiale de construcție pentru casă etc. „Aș vrea să vedeți, azi, zâmbetul acestui bebeluș cu ochii ca cerul, care ar fi ajuns într-o instituție de ocrotire dacă nu s-ar fi intervenit”, a adăugat, la final, Luisa Avram. Pe teren, din casă în casă! Daniel Ciurea, CPSS, a prezentat date privind serviciile medicale, iar Diana Chiriacescu, FONGS, a vorbit despre serviciile sociale, explicând cum s-a lucrat cu sprijinul FSC și al Asociației „Betania”: „S-a mers pe teren în toate localitățile din județ”, apoi s-a făcut „analiza comparată cu ceea ce apare în baza de date a unor instituții” ca DSP, IȘJ, primării și direcții de asistență socială, s-au făcut statistici, clasificări. Concluziile? Serviciile sociale sunt relativ egal distribuite pe zone, dar sunt foarte puține în mediul rural. „Harta” lansată marți vine în completarea aplicației „Aurora”, care oferă date despre nevoie comunității. Sorin Brașoveanu a mai explicat încă o dată importanța serviciilor comunitare, ce s-ar fi întâmplat dacă parteneriatul cu UNICEF nu exista, apoi a declarat că realizarea acestei hărți a plecat de la nevoia de planificare. „Rezultatele recensământului comunitar efectuat în cadrul acestui proiect, suprapuse peste harta serviciilor, pot genera o imagine completă cu privire la nevoia de intervenții ce pot fi prioritare în cadrul strategiei județului Bacău, asigurând un echilibru între atenția acordată infrastructurii necesare dezvoltării comunităților și investiția în resursa umană esențială în procesul de dezvoltare”, a precuzat președintele CJ Bacău. Harta serviciilor sociale și de vsănătate din județul Bacău va fi actualizată anual, în prima etapă. „Mă bucur să văd că tehnologia este pusă în slujba copiilor aici, în Bacău. Cred că aceste modele – aplicația Aurora și harta serviciilor sociale și medicale – pot fi extinse la nivel național. Astfel, autoritățile pot ști în orice moment ce servicii sunt necesare la nivel local, care sunt serviciile disponibile și ce fel suport trebuie dezvoltat pentru a veni în sprijinul copiilor vulnerabili și al familiilor lor.”

– Lucian Șova, ministrul Comunicațiilor „Aplicația Aurora și harta serviciilor sociale și medicale din Bacău reprezintă modele de bună practică care pot sta la baza unei platforme naționale ce reunește toate informațiile despre copii furnizate de toate cele trei domenii: social, medical și educațional.”

– Gabriela Coman, președintele ANPCA „Pentru a-i sprijini pe copiii vulnerabili, profesioniștii locali au nevoie de acces în timp real la informații despre serviciile disponibile. Harta online reprezintă un exemplu de bună practică care poate fi extins la nivel național în beneficiul tuturor copiilor și al familiilor acestora. De asemenea, arată importanța parteneriatului dintre autorități, organizații neguvernamentale, sectorul privat și profesioniști la nivel local.”

