Pentru voleibaliștii Științei, 2017 începe cu adevărat sâmbătă, atunci când în Bacău vine Unirea Dej. „Ne pregătim de două meciuri foarte importante, cu Dejul, acasă, și cu U Cluj, în deplasare, din care sperăm să scoatem cât mai mult” a declarat antrenorul Științei, Cornel Păduraru. Etapa a 16-a a fost prefațată de meciul dintre Arcada Galați și Explorări Baia Mare, câștigat de gazde cu 3-0 și va continua sâmbătă și duminică. În afara jocului de sâmbătă, de la Bacău, în program se mai află partidele: SCMU Craiova- Steaua, VM Zalău- Tricolorul Ploiești, VCM Piatra Neamț- U Cluj, VC Caransebeș- CSM București. Clasament 1. Arcada Galați 16 14 2 43-16 40p.

2. Steaua București 15 12 2 42-12 39p.

3. VM Zalău 15 13 2 38-17 34p.

4. Tricolorul Ploiești 15 11 4 37-20 33p.

5. SCM U Craiova 15 11 4 36-15 32p.

6. CSM București 15 8 5 30-28 25p.

7. Explorări B. Mare 16 5 11 26-37 17p.

8. VC Caransebeș 15 6 9 24-33 17p.

9. Unirea Dej 15 4 11 20-37 13p.

10. Știința Bacău 15 3 12 17-37 11p.

11. U Cluj 15 3 12 14-37 10p.

12. VCM P. Neamț 15 1 14 6-44 2p.

