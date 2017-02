Economie Despăgubiri pentru pomicultorii afectaţi de embargoul impus de Rusia de Florentin Radu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Producătorii agricoli de legume și fructe din judeţ vor primi de la stat un sprijin financiar cu caracter temporar, în scopul recuperării unei părţi din pierderile suferite ca urmare a embargoului impus de Rusia în august 2014. Astfel, până pe 30 septembrie 2017, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură va trebui să facă plata integrală către beneficiarii acestui sprijin. În categoria celor care vor primi bani de la stat intră atât organizațiile de producători din sectorul fructelor și legumelor, cât și producătorii de fructe și legume care nu sunt membri ai unei organizații de producători recunoscute. Valoarea maximă a ajutorului financiar care se acordă este de 5,5 milioane lei și se asigură ca sprijin aferent Fondului European de Garantare Agricolă, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2017. Sprijinul financiar se acordă până la atingerea cantității de maximum 3.000 tone. „Decizia este bună, pentru că sunt foarte mulţi care aveau relaţii comerciale pe partea de Est. Şi au fost, într-adevăr, pierderi, exportatorii fiind nevoiţi să vândă cireşe, vişine, caise sau piersici pe piaţa internă în condiţii concurenţiale foarte mari, cu preţuri mult sub cele din afară. Problema e că aici sunt incluşi şi exportatorii de legume şi, atunci, limita celor 3.000 de tone se atinge foarte rapid. În fine, cert este că eu am avut relaţii importante cu Rusia, atât direct, cât şi prin intermediarii din Republica Moldova”, a declarat Pavel Teodorescu (foto), administratorul firmei pomicole Ceravis din Iteşti, principalul producător de cireşe şi vişine din judeţ. În perioada bună, când nu existau interdicţii de export pe piaţa Rusiei, firma putea livra circa 300 de tone de cireşe şi vişine, reprezentând peste 60 la sută din producţiile fermei de la Iteşti. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.