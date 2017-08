Primăria a demarat, în acest an, un proiect în premieră pentru Bacău: modernizarea completă a 55 de clase pregătitoare din toate școlile municipiului. Noile săli de curs vor fi renovate în funcție de necesități (tencuială, var, parchet, sistem de iluminat, uși) și vor beneficia de mobilier nou, tablă, calculator, imprimantă și videoproiector, toate de ultimă generație. Valoarea totală a investiției se ridică la 1,5 milioane lei. Lucrările sunt în toi, iar reprezentanții unităților școlare au dat asigurări că acestea vor fi finalizate în timp util, astfel încât elevii să fie primiți pe 11 septembrie, când începe școala, în cele mai bune condiții. Primarul Cosmin Necula a vizitat personal aceste șantiere și s-a arătat mulțumit de stadiul lucrărilor. „Am inițiat acest proiect pentru copiii claselor pregătitoare, astfel încât aceștia să beneficieze de cele mai bune condiții pentru activitatea școlară fără a mai fi necesar suportul financiar al părinților. Vom continua acest program și în anii ce vor veni, obiectivul fiind modernizarea tuturor claselor din școlile municipiului Bacău”, a declarat primarul Cosmin Necula. 0 SHARES Share Tweet

