Economie Barurile şi restaurantele, călcate de inspectorii Antifraudă Fiscală de Florentin Radu În ultimele luni, Direcţia Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF (constitută în locul fostei Gărzi Financiare) a atras atenţia opiniei publice, şi nu neapărat prin activităţile de control, ci mai curând a unor ştiri cel puţin controversate. Astfel, în vreme ce ţara fierbe de febra măririi salariilor, inspectorilor Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) le-au fost diminuate lefurile prin scăderea sporului pentru suprasolicitare psihică de la 25% din salariul brut la 5%. În plus, de la centru, s-a anunţat că vor fi retraşi ofiţerii SRI detaşaţi încă din anul 2014 la DGAF. Şi asta deşi, în cei doi ani de când există DGAF, inspectorii instituţiei detaşaţi la parchete au stabilit, prin rapoartele de constatare tehnico-ştiinţifice, prejudicii în valoare totală de… 4,42 miliarde de euro. Dincolo de aceste detalii, cert este că, numai de la începutul anului şi până în prezent, inspectorii Direcția Regionale Antifraudă Fiscală (DGAF) Suceava au efectuat aproape 130 de controale specifice la 115 operatori economici din județul Bacău. Controalele au fost concentrate asupra firmelor din alimentația publică de tip restaurante, cluburi, baruri de zi și de noapte, dar şi a celor profilate pe comercializarea de articole de îmbrăcăminte. În urma acestor acţiuni, inspectorii antifraudă au constatat numeroase abateri sancționate cu 157 de amenzi contravenționale, în valoare totală de 632.670 de lei. Totodată, au fost confiscate şi bunuri (30.617) și sume (2.490 de lei), iar în cazul a doua firme s-a decis suspendarea activității economice, pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. „Cele mai frecvente încălcări ale prevederilor legale și financiar-contabile constatate de inspectorii din cadrul Direcției Regionale Antifraudă Suceava au constat în abateri de la obligația de a deține și utiliza case de marcat, transportarea, deținerea și comercializarea bunurilor fără acte justificative, precum și încălcarea obligației de a întocmi și utiliza documente contabile pentru toate operațiunile economice efectuate", au transmis reprezentanţii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.

