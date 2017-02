Vineri după-amiază, bărbatul de 36 de ani, din localitatea Izvoare, comuna Bahna, judeţul Neamţ, care miercuri şi-a stropit soţia cu benzină şi i-a dat foc, într-un fast-food din Buhuşi, a fost încătuşat şi adus la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău pentru audieri. Se pare că în aceste zile în care toată comuna a fost răscolită de poliţiştii din Bacău, acesta ar fi înţeles că nu are scăpare, oamenii legii fiind deja pe urmele lui, şi în cursul zilei de astăzi şi-a angajat avocat şi s-a pus la dispoziţia anchetatorilor. Suspectul a dat declaraţii în faţa procurorului de caz şi în final a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru infracţiunea de tentativă de omor. Acesta şi-a recunoscut fapta, pe care ar fi comis-o din gelozie a spus el şi a declarat că regretă ce a făcut. Mâine va fi prezentat instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă. Reamintim că miercuri după-amiază, acesta a intrat într-un fast-food din centrul oraşului Buhuşi şi după o discuţie tensionată cu soţia lui, în vârstă de 30 de ani, a scos din buzunar un recipient cu benzină, a stropit-o şi i-a dat foc, sub privirile celor doi copii ai lor şi a mamei tinerei. Totul a fost surprins de camerele de supraveghere, iar în imagini se vede cum i-a luat foc părul şi bluza, în jurul gâtului, dar şi cum tânăra încearcă disperată să stingă flăcările. A fugit către spital, iar după ce a primit primele îngrijiri la unitatea medicală din Buhuşi a fost transferată la spitalul din Piatra-Neamţ, unde este internată şi în prezent. Cei doi au împreună trei copii minori şi erau despărţiţi de mai bine de două luni. 10 SHARES Share Tweet

