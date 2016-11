Aparatul RMN al Spitalului Judetean de Urgenta Bacau a fost pus in functiune

Cinci pacienti internati in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Bacau au beneficiat vineri de primele investigatii facute cu aparatul RMN.

„Nu vorbim de situatii de urgenta, pentru ca analiza RMN nu inseamna urgenta, ci de bolnavi care sunt internati in spital, si care aveau programare pentru o astfel de investigatie. Pana sa avem in dotarea unitatii noastre acest aparat, pacientii care trebuiau sa faca RMN erau directionati, pe banii spitalului, catre clinici private care erau dotate cu RMN. Cheltuiala era de circa 50.000 de lei, pe luna”, a declarat Adrian Popa, directorul SJU Bacau.

RMN-ul spitalului judetean a costat in jur de 1.000.000 de euro, bani ce au venit de la Ministerul Sanatatii, cu o cofinantare de 10% din partea Consiliului Judetean. Inaugurarea oficiala a avut loc pe 8 noiembrie, in prezenta autoritatilor locale si judetene, dar si a celor 9 medici care vor lucra pe acest aparat.

Toate cadrele medicale sunt intruite in privinta modului cum trebuie folosit RMN-ul, de catre reprezentantii firmei producatoare din Statele Unite ale Americii. „Instruirea lor continua si saptamana viitoare.

Desi la inaugurare am spus ca pe 21 noiembrie vom da efectiv drumul la aceste investigatii in spital, iata ca primii pacienti au beneficiat deja de aceste radiografii cu rezonanta magnetica”, a mai spus managerul Popa.

Pe viitor, se va stabili impreuna cu reprezentantii Casei Judetene de Asigurari de Sanatate, si un tarif pentru cei care vor sa faca investigatii RMN contra-cost.

Eforturi din 2008

Achizitionarea RMN pentru Spitalul Judetean de Urgenta Bacau a fost perfectata in vara anului trecut, cand ministrul Sanatatii de la acea vreme, Nicolae Banicoiu, a semnat in prezenta autoritatilor locale si judetene contractul de finantare a unei alte mari investitii la SJU Bacau – Compatimentul de Radioterapie, cu o valoare de 600.000 de euro (ce este finalizat si in curand va fi si el inaugurat).

„Pentru ca spitalul judetean avea nevoie si de un RMN, am avut atunci un dialog si pe aceasta problema cu domnul ministru Banicioiu, care a inteles situatia.

Bacaul trebuia sa aiba RMN inca din 2008, insa aparatul ce urma sa ajunga la noi a fost directionat de ministrul Sanatatii de atunci, Eugen Nicolaescu, catre Calarasi, judet in care avea sa candideze mai tarziu. Ulterior, un alt RMN a ajuns in Bacau, dar pe proiectul Spitalului Municipal, insa niciodata nu a fost folosit, fiind si acum depozitat in cutie.

Toate acestea i-au fost explicate ministrului Banicioiu, care a aprobat imediat linia de finantare pentru achizitionarea unui RMN in Spitalul Judetean de Urgenta Bacau. Au fost urmate apoi procedurile legale si iata, ca in noiembrie 2016, Bacaul are un RMN functional, de ultima generatie, intr-un spital de stat”, a declarat Dragos Benea, care pe vremea cand s-a semnat contractul de finantare era presedintele Consiliului Judetean.

Actualul presedinte al acestei institutii, Sorin Brasoveanu, a garantat ca investitiile in sectorul sanitar bacauan vor continua.