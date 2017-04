Top Story Accident cu șapte răniți la Luncani de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Șapte persoane au ajuns la spital, astăzi, în urma unui accident rutier petrecut în satul Luncani din comuna Mărgineni. În evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme, in care se aflau 9 persoane (6 adulți și 3 copii). Doar cei doi șoferi nu au necesitat transportul la spital. Restul persoanelor au fost preluate de echipajele medicale. SMURD a preluat două femei si pe cei trei copii, iar Serviciul de Ambulanță pe cei doi adulți. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.