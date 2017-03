Social Patru tineri, condamnați la închisoare pentru trafic de droguri de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La data de 10 martie a.c., în intervalul orar 12.30-13.30, polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Bacău au depistat patru bărbați, toți din Bacău, care posedau mandate de executare a pedepsei cu închisoarea, emise de Tribunalul Bacău. Astfel, polițiștii au identificat și reținut un bărbat de 28 ani, condamnat la o pedeapsă cu închisoarea de 2 ani şi 4 luni, un tânăr de 27 ani condamnat la o pedeapsă de 4 ani și opt luni și doi tineri de 25 ani, condamnați la câte o pedeapsă de 4 ani și zece luni, pentru comiterea infracţiunilor de trafic de droguri şi aderare la un grup infracţional organizat. Cei în cauză au fost încarcerați la Penitenciarul Bacău. 4 SHARES Share Tweet

