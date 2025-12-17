Zootehnia din județul Bacău, între ajustări și creșteri de eficiență

Sectorul zootehnic din județul Bacău a traversat în primele nouă luni ale anului o perioadă de transformări vizibile. Datele statistice indică o scădere a producției de carne, dar și evoluții pozitive în zona producției de lapte, susținute de o creștere a productivității pe cap de animal, semn al unei adaptări la noile condiții economice și climatice.

Producția animală în septembrie 2025: evoluții contrastante

În luna septembrie 2025, producția animală din județul Bacău a avut o dinamică diferită de la un segment la altul. Producția de carne a atins nivelul de 6.410 tone, în creștere atât față de luna august 2025, cât și față de septembrie 2024, evoluție explicată prin intensificarea sacrificărilor la finalul sezonului de vară.

În schimb, producția de lapte de vacă a înregistrat un recul, ajungând la 69,4 mii hectolitri, cu scăderi semnificative atât față de luna precedentă, cât și față de aceeași perioadă a anului trecut. Aceeași tendință descendentă se regăsește și în producția de ouă, care s-a situat la 4,8 milioane bucăți, nivel inferior celui consemnat în septembrie 2024.

Producțiile de lapte de oaie și de capră au fost nesemnificative în această lună, reflectând caracterul sezonier al acestor activități.

Primele nouă luni din 2025: scădere la carne, creșteri la lapte

Analiza cumulată a perioadei ianuarie–septembrie 2025 evidențiază schimbări structurale în zootehnia județului. Producția totală de carne a fost de 51.682 tone, cu aproximativ 10% mai mică decât în intervalul similar din 2024. Această evoluție sugerează o reducere a efectivelor sau o temperare a activității de sacrificare, pe fondul costurilor ridicate de producție.

În același timp, sectorul laptelui a avut o evoluție pozitivă. Producția de lapte de vacă a totalizat 727,6 mii hectolitri, depășind nivelul din 2024, iar producțiile de lapte de oaie și de capră au înregistrat creșteri importante, indicând o diversificare a activităților zootehnice și o mai bună valorificare a efectivelor existente.

Producția de ouă s-a menținut relativ stabilă, cu un ușor avans față de primele nouă luni ale anului trecut.

Productivitatea animală: mai puține animale, randamente mai bune

Datele privind productivitatea susțin ideea unei orientări către eficiență. Deși în luna septembrie productivitatea medie la laptele de vacă a fost mai redusă decât în anul anterior, pe ansamblul primelor nouă luni din 2025 aceasta a crescut la 3.735 litri pe cap de animal, cu peste 300 de litri mai mult decât în aceeași perioadă din 2024.

În sectorul avicol, productivitatea la ouă a fost ușor mai scăzută comparativ cu anul trecut, atât lunar, cât și cumulativ, ceea ce indică presiuni persistente asupra acestui segment.

Un sector în proces de adaptare

Evoluțiile din 2025 arată că zootehnia din județul Bacău se află într-un proces de ajustare. Scăderea producției de carne și fluctuațiile din sectorul avicol sunt compensate parțial de creșterea producției și a productivității în sectorul laptelui.

Tendința generală indică o reorientare de la volum către eficiență, fermierii concentrându-se pe exploatarea mai performantă a efectivelor existente. În acest context, stabilitatea viitoare a sectorului va depinde de capacitatea producătorilor de a menține aceste câștiguri de productivitate și de evoluția costurilor de producție, a condițiilor climatice și a cererii de pe piață.