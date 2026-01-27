Zootehnia din Bacău, sub presiune: producția de carne scade, laptele și ouăle țin sectorul pe linia de plutire

Datele statistice pentru județul Bacău conturează un sector zootehnic aflat într-o fază de ajustare. Scăderea producției de carne indică dificultăți structurale și conjuncturale, în timp ce creșterile din sectorul laptelui (în special la ovine) și al ouălor sugerează zone de reziliență și potențial de dezvoltare.

Datele statistice aferente perioadei 1 ianuarie – 31 octombrie 2025 indică o dinamică mixtă a sectorului zootehnic din județul Bacău, caracterizată prin scăderi semnificative în zona producției de carne, dar și prin evoluții pozitive în anumite segmente ale producției lactate și ale producției de ouă. Informațiile sunt centralizate de Institutul Național de Statistică, prin Direcția Județeană de Statistică Bacău.

Producția de carne: un recul important

În intervalul analizat, producția de carne obținută din sacrificări și vânzări pentru sacrificare a totalizat 56.779 tone, înregistrând o scădere de 7.939 tone comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Această diminuare reflectă presiuni structurale asupra sectorului zootehnic, generate de costurile ridicate cu furajele, energia și forța de muncă, dar și de o posibilă reducere a efectivelor de animale.

Distribuția producției indică faptul că 95% din carne a fost destinată pieței, prin vânzări directe sau către unități de creștere, îngrășare și procesare industrială, în timp ce doar 5% a reprezentat consum familial. Acest raport confirmă caracterul preponderent comercial al producției animale din județ, dar și vulnerabilitatea acesteia la fluctuațiile cererii și ale prețurilor.

La nivel lunar, în octombrie 2025, producția de carne a fost de 5.097 tone, mai mică atât față de octombrie 2024 (-1.790 tone), cât și față de septembrie 2025 (-1.313 tone), semnalând o tendință descendentă pe termen scurt.

Laptele: creșteri moderate, dar dezechilibre între specii

În ceea ce privește producția de lapte, datele arată o evoluție pozitivă per ansamblu, cu un total de 791,5 mii hectolitri de lapte de vacă obținuți în perioada ianuarie–octombrie 2025, în creștere cu 17,6 mii hectolitri față de perioada similară din anul precedent.

Producția de lapte de oaie a atins 248,0 mii hectolitri, cu o creștere substanțială de 67,9 mii hectolitri, în timp ce laptele de capră a însumat 88,2 mii hectolitri, în creștere cu 3,9 mii hectolitri. Aceste evoluții sugerează o diversificare a activităților zootehnice, în special în exploatațiile mici și medii, unde ovinele și caprinele joacă un rol tot mai important.

Ouăle: avans constant al producției

Un alt indicator pozitiv îl reprezintă producția de ouă pentru consum, care a ajuns la 73,8 milioane bucăți, cu 3,0 milioane mai multe decât în perioada ianuarie–octombrie 2024. Creșterea producției de ouă reflectă o stabilitate relativă a sectorului avicol, mai bine adaptat la cerințele pieței și la mecanismele de producție intensivă.

Productivitatea medie: semnale contrastante

Analiza producției medii agricole animale evidențiază o scădere a randamentului la laptele de vacă, cu o producție medie de 328 litri/cap în luna octombrie 2025, mai mică față de anul anterior. Totuși, la nivelul întregii perioade analizate, producția cumulată de lapte de vacă a ajuns la 4.056 litri/cap, în creștere cu 266 litri/cap față de 2024, semn că performanțele anuale rămân solide, în ciuda fluctuațiilor lunare.

În cazul ouălor, producția medie a fost de 169 bucăți/cap în perioada ianuarie–octombrie 2025, cu un avans modest față de anul precedent, confirmând trendul pozitiv din sectorul avicol.