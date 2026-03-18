Zootehnia din Bacău în 2025: mai puțină carne, dar animale mai productive

Sectorul zootehnic din județ traversează un an de ajustări vizibile. Datele oficiale arată că, deși producția totală a scăzut față de 2024, fermierii au reușit să compenseze parțial printr-o creștere a productivității pe cap de animal.

Scade producția de carne: minus aproape 12% într-un an

În perioada ianuarie–decembrie 2025, în județul Bacău s-au obținut 66.460 tone de carne, cu 8.791 tone mai puțin decât în 2024, ceea ce înseamnă o scădere de aproximativ 11,7%.

Cea mai mare parte a producției – peste 95% – a fost destinată pieței, în timp ce consumul în gospodării a rămas marginal.

Specialiștii pun această scădere pe seama reducerii efectivelor de animale și a costurilor tot mai ridicate din sector.

Laptele: vaca pierde teren, oaia și capra câștigă

Producția de lapte de vacă a ajuns la 871,8 mii hectolitri, în ușoară scădere față de anul precedent.

În schimb, sectorul ovin și caprin vine cu surprize:

laptele de oaie a crescut semnificativ, ajungând la 248,0 mii hl

laptele de capră a urcat la 88,2 mii hl

Această evoluție indică o reorientare a fermierilor către specii mai rezistente și mai eficiente economic.

Ouăle revin pe creștere

După un an 2024 mai dificil, producția de ouă dă semne de revenire:

84,9 milioane de ouă în 2025

o creștere de 1,5 milioane bucăți față de anul anterior

Chiar dacă avansul este modest, el marchează o stabilizare a sectorului avicol.

Mai puține animale, dar mai productive

Paradoxal, în timp ce producția totală scade, productivitatea animalelor crește.

o vacă produce, în medie, 4.450 litri de lapte pe an (+90 litri)

o oaie ajunge la 151,8 litri (+40 litri)

o capră produce 181,1 litri (+10,7 litri)

producția de ouă pe găină crește ușor la 195 bucăți/an

Aceste cifre arată că fermierii compensează scăderea efectivelor prin tehnologizare, selecție și management mai eficient.

Un sector în schimbare

Imaginea de ansamblu este clară: zootehnia băcăuană nu dispare, dar se transformă.

Scăderea producției de carne și a laptelui de vacă este contrabalansată de:

diversificarea producției

orientarea către specii mai adaptabile

creșterea randamentului pe animal

Anul 2025 marchează trecerea de la un model bazat pe volum la unul bazat pe eficiență.

Dacă această direcție va fi susținută de investiții și politici agricole coerente, zootehnia din Bacău ar putea deveni mai competitivă. În caz contrar, scăderea producției totale ar putea pune presiune pe întreg lanțul agroalimentar.