Rețeaua de termoficare a cedat din nou, în zona de sud a Bacăului. Miercuri dimineață, o echipă a Thermoenergy Group SA Bacău sonda rețeaua la intersecția străzilor Chimiei cu Bicaz, pentru a identifica o pierdere semnalată de sistemul de termoficare. Pentru a fi posibilă intervenția la conducta avariată, Thermoenergy a oprit furnizarea agentului termic în toată zona Republicii. Sistarea agentului termic îi afectează pe consumatorii de pe străzile Chimiei, Constructorului, Bicaz și Metalurgiei. „Am descoperit o pierdere de agent termic și am decis că este momentul propice să intervenim în vederea remedierii ei. Meteorologii au anunțat că suntem sub incidența codului portocaliu de vreme rea și încercăm să reluăm furnizarea cât mai repede posibil", declară Radu Cristian Palade, director general Thermoenergy Group SA Bacău. Codul portocaliu de vreme rea se poate prelungi, iar fenomenele vizate sunt: vânt tare și ninsori viscolite (în zonele joase din Bacău).

