Zona de flori din preajma Vivariului, desființată de Primărie sub supravegherea jandarmilor

Primarul municipiului Bacău, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, a anunțat vineri desființarea construcțiilor improvizate din zona Pieței Centrale, unde se comercializau flori în apropierea Vivariului, măsura fiind parte a unui demers mai amplu de reorganizare urbană.

Potrivit edilului, acțiunea a avut loc în cursul dimineții și a fost dusă la capăt în pofida opoziției unor comercianți care își desfășurau activitatea în zonă. „Facem ordine pentru băcăuani. Am spus încă de anul trecut că vom face curat în piețe și bazar, iar acest lucru se întâmplă acum”, a transmis primarul.

În locul construcțiilor eliminate, autoritățile locale intenționează să amenajeze o parcare destinată clienților Pieței Centrale, pentru a facilita accesul acestora la zona comercială.

Primarul a precizat că măsuri similare au fost aplicate și în cazul unei străzi unde se vindeau răsaduri, comercianții fiind relocați pe terasa pieței.