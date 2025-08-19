Ziua Mondială a Fotografiei este sărbătorită astăzi, 19 august. Tema din 2025: „MY FAVORITE PHOTO”

În fiecare an, pe 19 august, fotografi din întreaga lume marchează Ziua Mondială a Fotografiei, o celebrare dedicată artei, meșteșugului și științei din spatele imaginii, dar și istoriei sale. Tema ediției din acest an este „MY FAVORITE PHOTO”, o invitație adresată publicului de a împărtăși fotografia preferată și povestea ei.

Evenimentul îi încurajează atât pe amatori, cât și pe profesioniști să își prezinte lucrările, să exploreze aspectele creative ale fotografiei și să evidențieze rolul acesteia în documentarea vieții cotidiene, a culturilor și a momentelor istorice. Totodată, Ziua Mondială a Fotografiei subliniază importanța conservării acestor înregistrări vizuale pentru generațiile viitoare.

Data de 19 august are o semnificație aparte: marchează anul 1839, când a fost prezentată publicului daghereotipia, prima metodă practică de obținere a fotografiilor permanente, considerată punctul de început al fotografiei moderne.

De asemenea, sărbătoarea este un prilej de a aduce împreună pasionații de fotografie din întreaga lume, care își împărtășesc lucrările pe rețelele sociale și participă la discuții despre prezentul și viitorul acestei arte vizuale.