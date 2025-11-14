Ziua Mondială a Diabetului: 14 Noiembrie 2025

Diabetul zaharat este o afecțiune care are un impact important pe tot parcursul vieții, începând încă din copilărie, de-a lungul anilor de viață activă până la cea mai înaintată vârstă, estimându-se că peste 800 de milioane de persoane din toată lumea sufereau de pe urma sa la nivelul anului 2022.

În România, în anul 2024, 1.485.087 de persoane se aflau în evidența serviciilor de specialitate cu diagnosticul de diabet zaharat, dintre acestea, 114.904 erau cazuri noi diagnosticate în 2024.

În județul Bacău, din datele existente în cabinetele de specialitate publice și private, în primele 9 luni ale anului 2024 s-au înregistrat 2106 cazuri noi de diabet zaharat, iar rămași în evidență la sfârșitul anului 32.336 de cazuri, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025 când s-au înregistrat 2301 cazuri noi, iar rămași în evidență la sfârșitul anului 34.668 de cazuri.

Ziua Mondială a Diabetului, marcată în fiecare an la data de 14 noiembrie, a fost lansată în anul 1991 de Federația Internațională de Diabet (IDF) cu scopul promovării importanței unei acțiuni coordonate și concentrate pentru abordarea diabetului zaharat ca problemă globală de sănătate.

Ziua Mondială a Diabetului oferă oportunitatea creșterii nivelului de conștientizare privind diabetul ca problemă de sănătate publică globală și subliniază importanţa acțiunilor colective și individuale necesare pentru a îmbunătăți prevenirea, diagnosticarea și gestionarea afecțiunii.

În acest an, au fost alese două teme importante pentru a fi evidențiate în activitățile de informare programate să se desfășoare cu ocazia acestei zile.

Una dintre temele de informare propuse se referă la asigurarea bunăstării persoanelor care suferă de diabet, cu accent pe bunăstarea de la locul de muncă. Se face astfel, un apel către angajatorii și angajații din întreaga lume pentru a sprijini persoanele care suferă de diabet, încât acestea să aibă oportunitatea unei vieți mai bune. Milioane de persoane cu diabet se confruntă zilnic cu provocări în gestionarea afecțiunilor lor la locul de muncă, inclusiv stigmatizare, discriminare și excluziune. Acest lucru are un impact negativ asupra bunăstării lor.

Cealaltă temă importantă de informare se referă la implicarea în luarea unor decizii prin care să se reducă riscul de diabet zaharat și să se asigure accesul persoanelor cu diabet zaharat la servicii medicale de calitate.

Referitor cu această temă, Institutul Național de Sănătate Publică si Direcțiile Județene de Sănătate Publică planifică și desfășoară în această perioadă o serie de activități destinate reducerii factorilor de risc si prevenirii îmbolnăvirilor prin diabet zaharat în cadrul proiectului ”JACARDI – Prevention of NCDs – cardiovascular diseases and diabetes”. Acesta este o acțiune comună a statelor membre ale Uniunii Europene (EU4H-2022-JA-03), se derulează în alte 21 ţări europene cu scopul de a reduce povara bolilor cardiovasculare (BCV) și a diabetului (DZ), precum şi a factorilor de risc asociați, atât la nivel individual, cât și la nivel social.

Activităţile proiectului JACARDI se adresează diferitelor etape ale acordării îngrijirilor medicale: prevenire, depistare precoce, tratament, dar și pentru autogestionarea bolii de către pacient prin:

1. Îmbunătățirea alfabetizării în domeniul sănătății și creșterea gradului de conștientizare cu privire la diabet în rândul populației generale.

2. Implementarea măsurilor eficiente de prevenire primară, screening și căi de îngrijire îmbunătățite pentru diabet în rândul grupurilor cu risc ridicat.

3. Îmbunătățirea sprijinului pentru autogestionare și participarea pe piața muncii pentru persoanele diagnosticate cu diabet.

4. Îmbunătățirea disponibilităţii datelor şi calităţii acestora.

5. Promovarea echității în accesul la servicii indiferent de educație, abilități sau vârstă.

Prin toate acțiunile realizate se urmărește atingerea unor ținte convenite la nivel global la nivelul Organizației Mondiale a Sănătății pentru a opri creșterea diabetului și a obezității până în 2030.

 Ținta 1: 80% dintre persoanele cu diabet să fie diagnosticate;

 Ținta 2: 80% dintre persoanele diagnosticate să aibă un control bun al glicemiei;

 Ținta 3: 80% dintre persoanele diagnosticate să aibă un bun control al tensiunii arteriale;

 Ținta 4: 60% dintre persoanele cu diabet peste 40 de ani să primească statine;

 Ținta 5: 100% dintre persoanele cu diabet zaharat de tip 1 să aibă acces la tratament cu insulină la prețuri accesibile și la automonitorizarea glicemiei.