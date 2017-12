Ziua de 18 decembrie este declarată, în România, Ziua Minorităţilor Naţionale, ridicată din acest an, prin lege, la nivel de sărbătoare naţională.

Continuând o tradiţie, în Bacău, în fiecare an, la iniţiativa Instituţiei Prefectului, în Bacău, cu această ocazie, se organizează mai multe manifestări culturale şi de informare, cu participarea tuturor minorităţilor trăitoare pe aceste meleaguri. Astfel, timp de două zile, 19 şi 20 decembrie, la Sala Ateneu a Filarmonicii „Mihail Jora”, în organizarea Uniunii Armenilor din România, Sucursala Bacău, au loc mai multe spectacole realizate cu participarea unor ansambluri şi solişti de renume naţional și internaţional, precum și expoziții de costume tradiționale, carte, revistă, pictură, ce reflectă cultura, istoria și tradițiile minorităților naționale. În deschidere, ieri, Carmen Cioltan, reprezentant al Instituţiei Prefectului a prezentat mesajul prefectului Maricica Coşa, cât şi contribuţiile minorităţilor naţionale, de-a lungul istoriei, la dezvoltarea judeţului, a relaţiilor dintre majoritari şi minoritari, fiind considerate un model pentru alte regiuni şi ţări. Spectacolul a fost prezentat de actorul şi regizorul Florin Kevorkian, care a creat emoţie atunci când a spus: „Trăim în inima unui popor care ne-a primit cu dragoste pe toţi”, fiind aplaudat de întreaga sală. Solistul de muzică populară George Cojocărescu a dedicat spectatorilor aparţinând minorităţilor colinde româneşti şi cântece de Crăciun. Comunitatea armenilor a fost reprezentată de mezzosoprana Sonia Hazarian, acompaniată la pian de Izabela Cantoreanu, care au interpretat colinde internaţionale de Crăciun, fiind urmate de Corul „Şhalom” al Comunităţii Evreilor, cu melodii specifice sărbătorii Hanuka. De succes s-au bucurat Formaţia „Saray Gipsy Band” şi Grupul „Baxtalea”, care au reprezentat Partida Romilor Pro Europa. Astăzi, 20 decembrie, de la ora 14.00, intră pe scenă formaţiile Forumului Democrat German, Zwei Mal Zwei şi cea de dansuri germane, Ansamblul Folcloric al Maghiarilor şi Ceangăilor din Moldova. Uniunea Italienilor, cea mai mică comunitate, se prezintă în festival cu o bogată expoziţie de carte, ziare şi reviste. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.