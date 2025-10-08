Zilele Info Schrack 2025 au debutat cu succes la Bacău – soluții electrice inteligente, conectare cu viitorii ingineri și partenerii regionali

Schrack Technik România, filiala grupului austriac Schrack Technik GMBH, unul dintre cei mai importanți jucători (producător și distribuitor) de pe piața de instalații și echipamente electrice, a dat startul seriei naționale Zilele Info Schrack 2025 cu un prim eveniment de succes organizat în Bacău, marți, 7 octombrie, la Podu’ cu Lanțuri – Calea Moldovei 4.

Sute de participanți – studenți, profesioniști în domeniul instalațiilor electrice, clienți și parteneri – au luat parte la o zi dedicată tehnologiei, inovației și conectării directe cu cele mai noi soluții din portofoliul companiei.

Evenimentul a marcat începutul unui turneu tehnic ce va continua în alte cinci orașe din țară, pe parcursul lunii octombrie. După lansarea celui mai mare centru logistic de materiale electrice din țară, în Domnești (lângă București), în vara acestui an, în urma unei investiții de peste 15 milioane de euro, compania aduce cele mai noi soluții tehnice în sucursalele din întreaga țară.

Viitorul în inginerie electrică, la Bacău

În cadrul sesiunilor, participanții au descoperit în premieră locală soluții de ultimă generație precum sistemele fotovoltaice „All-in-One” Schrack, echipamente pentru iluminat inteligent, soluții IT de conectivitate și echipamente pentru siguranță industrială.

Ziua a debutat cu sesiuni interactive dedicate studenților din universitățile și colegiile tehnice din Bacău, care au fost provocați să înțeleagă rolul inginerului modern în domeniul instalațiilor electrice, prin ateliere tematice și un concurs de tip Kahoot cu premii. După-amiaza a fost rezervată clienților și partenerilor Schrack Technik, care au participat la prezentări tehnice, demonstrații live și sesiuni de networking, urmate de o cină festivă.

„Bacăul ne-a primit cu energie bună și interes real pentru tehnologie. A fost o bucurie să interacționăm atât cu profesioniștii din industrie, cât și cu viitorii ingineri. Misiunea noastră este să aducem excelența tehnică mai aproape de toți cei implicați în acest domeniu și să susținem tranziția către soluții electrice mai inteligente, mai sigure și mai sustenabile. Mulțumim tuturor celor care au făcut parte din această zi.

2025 este un an de referință pentru Schrack Technik România. Noul Centru Logistic din Domnești, Ilfov, nu este doar o investiție în infrastructură, ci simbolul unei etape noi de dezvoltare: capacitate extinsă de stocare, procese moderne și o echipă pregătită să livreze excelență. Este dovada unei creșteri solide și a angajamentului nostru pentru viitor. Acum este momentul ca aceste realizări să ajungă și mai aproape de sucursalele noastre și către mediul academic local.”, a declarat Iulian Smarandache, Director General Schrack Technik România.

De asemenea, în cadrul evenimentului a fost prezentă și Cristina Joia, unul dintre cei mai cunoscuți designeri de interior din România, care a evidențiat importanța colaborării cu furnizori de încredere precum Schrack Technik în orice proiect de arhitectură sau construcții. Cristina Joia a subliniat că predictibilitatea și posibilitatea de a planifica proiecte cu o acuratețe logistică sporită, calitatea materialelor și suportul tehnic oferite de un partener precum Schrack sunt esențiale pentru implementarea unor soluții sustenabile și eficiente în designul contemporan.

„Pe lângă partea tehnică și rigorile ingineriei, evident că trebuie să privim cu viziune spre partea estetică. Și dacă ne gândim la orașele viitorului, ele trebuie să fie ca un metabolism, ca un organism viu care crește odată cu nevoile și funcționalitățile oamenilor care locuiesc în ele. Unul din stilurile în design ale anului 2026 este faptul că toată partea de iluminar trebuie să fie ascunsă. Trebuie să beneficiem de tehnologie, dar pentru că trăim vieți din ce în ce mai stresante, aceste lucruri nu trebuie să fie vizibile. Și atunci cum facem asta? Prin iluminat inteligent, prin case inteligente și aici intervine Schrack Technik, un brand care aduce excelența în România”, a declarat Cristina Joia.

Zilele Info Schrack 2025 continuă în țară:

 Sibiu – joi, 9 octombrie (Odissea Events Hall, Strada L, Cristian, Sibiu)

 Cluj-Napoca – marți, 14 octombrie (ELITIS Events Center, Strada Făgetului 74, Cluj-Napoca)

 Oradea – joi, 16 octombrie (Sala de evenimente Artemis Leto, Calea Aradului, Nr. 91P, Oradea)

 Timișoara – marți, 21 octombrie (Venue Events, Sala Grand Ballroom, str. Divizia 9 Cavalerie, nr.64, Timișoara)

 Craiova – joi, 23 octombrie (Hotel Ramada, sala Constantin Brâncuși, Calea București, nr.1, Craiova)

Programul complet al unei zile:

 09:30 – 12:00 | Demonstrații tehnice și sesiuni interactive dedicate studenților din universitățile și colegiile tehnice locale

 14:30 – 18:00 | Prezentări tehnice, lansări de produse și sesiuni de networking pentru clienți și parteneri

 18:30 | Cină festivă dedicată partenerilor Schrack Technik

Participarea este gratuită, în baza înscrierii online , în limita locurilor disponibile.





Schrack Technik România – lider în inovația electrică

Cu o rețea națională solidă, o echipă de 140 de specialiști și cea mai mare platformă de comenzi online din domeniul electric, Schrack Technik România își consolidează poziția în topul jucătorilor din industrie. De asemenea, compania oferă consultanță specializată pentru proiecte cu diverse grade de complexitate.

Schrack Technik se adresează clienților din toată țara prin adoptarea unei politici atractive de prețuri și prin lansarea unei game noi de produse și soluții în industrie. Scopul este de a face viața oamenilor mai ușoară și de a facilita accesul la noile tehnologii pentru un public cât mai larg.

După lansarea, în această vară, a celui mai mare centru logistic de materiale electrice din țară, în Domnești (lângă București), compania continuă să investească strategic în tehnologie, digitalizare și dezvoltare regională, țintind prima poziție în ingineria electrică.





În primele nouă luni ale anului 2025, compania a înregistrat o creștere cu 17% a cifrei de afaceri. Și numărul de clienți unici a crescut la 2.150/lună, cu 11% mai mulți față de aceeași perioadă a anului trecut, iar numărul de produse distincte vândute a crescut cu 10% – ajungând actualmente la 5300 de coduri de produse. În 2024, firma a avut o cifră de afaceri de 184.637.579 lei și 122 angajați. În primele 9 luni, a realizat o cifră de afaceri de 162.628.038,54, cu 140 de angajați.

Strategia companiei este ca în următorii 5 ani, numărul acestora să se dubleze, prin cooptarea de noi absolvenți și buni profesioniști. Marea majoritate a angajaților, cei care sunt implicați în procesul de vânzare directă, sunt absolvenți de studii tehnice superioare, atent și riguros selectați, care urmează încă de la început o serie de traininguri specializate.





Despre Schrack Technik România

Schrack Technik România este filiala grupului austriac Schrack Technik GMBH cu o experiență de peste 100 de ani în lume. În Romania, Schrack Technik este prezentă încă din 1998, are 140 de angajați și sucursale în: București (sediul social), Oradea, Cluj-Napoca, Bacău, Sibiu, Timișoara și Craiova. Pe site-ul www.schrack.ro sunt comercializate peste 35.000 de produse.