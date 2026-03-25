Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

EVENIMENT IMPORTANT

Convocarea Adunărilor generale extraordinară și ordinară ale acționarilor în 29/30 aprilie 2026

Consiliul de administrație a hotărât convocarea Adunărilor generale extraordinară și ordinară ale acționarilor EVERGENT Investments pentru data de 29/30 aprilie 2026, cu ordinea de zi din Convocatorul anexat. La cele două Adunări sunt invitați toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 17 aprilie 2026.

Printre cele mai importante propuneri de pe ordinea de zi ale Adunărilor generale se regăsesc:

1. Adunarea generală extraordinară:

 Aprobarea modificării prețului maxim de răscumpărare per acțiune aferent Operațiunii de răscumpărare aprobate prin Hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 2 din 29 octombrie 2025, de la 3 lei/acțiune la 4 lei/acțiune. Operațiunea va fi continuată la preț de piață și în condițiile aprobate prin Hotărârea AGEA nr. 2 din 29 octombrie 2025.

2. Adunarea generală ordinară:

 Aprobarea Situaţiilor financiare consolidate și individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, însoțite de Rapoartele auditorului independent, Rapoartele anuale ale Consiliului de administrație aferente situațiilor financiare consolidate și individuale.

 Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, în sumă de 258.300.238 lei, la „Alte rezerve”, pentru susținerea programelor investiționale.

 Aprobarea Programului de activitate și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026.

EVERGENT Investments continuă să ofere investitorilor la BVB un randament competitiv, printr-o politică predictibilă ca mix între operațiuni de răscumpărare a propriilor acțiuni și acordarea de dividende.

Propunerea de modificare a prețului maxim de răscumpărare per acțiune creează premisele implementării Hotărârii AGEA nr. 2 din 29 octombrie 2025 și derulării Operațiunii de răscumpărare în condițiile aprobate.

Rezultatele financiare ale anului 2025 reprezintă o nouă reușită a EVERGENT Investments de a crea valoare pentru acționarii săi. În data de 17 iunie 2026 compania va începe plata către toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de 3 iunie 2026 a dividendelor conform Hotărârii acționarilor din 18 decembrie 2025.

Acționarii sunt invitați să consulte toate materialele suport pentru AGEA și AGOA, disponibile pe website-ul www.evergent.ro , începând de joi, 26 martie 2026.

Cătălin Iancu

Director general Gabriel Lupașcu

Ofițer Conformitate