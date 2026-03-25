Evenimentul de lansare a proiectului „’Bacău Blue Zone’’, o inițiativă locală dedicată promovării sănătății și educației pentru sănătate în comunitate, va avea loc joi, 26 martie, de la ora 17.00 la Hub Orizont.

Inspirat de principiile regiunilor „Blue Zone’’ – recunoscute la nivel mondial pentru calitatea vieții și starea de sănătate a populației – proiectul își propune să aducă la nivelul municipiului Bacău o abordare structurată, bazată pe educație nutrițională, activitate fizică și conștientizarea rolului stilului de viață în prevenția și tratamentului adjuvant al bolilor cronice netransmisibile.

„Considerăm că implicarea partenerilor din mediul medical, educațional, instituțional și privat este esențială pentru dezvoltarea unei inițiative cu impact real și sustenabil la nivel local.

Evenimentul de lansare va reprezenta un moment de prezentare a viziunii proiectului, a direcțiilor de implementare și a oportunităților de colaborare pentru organizațiile care doresc să contribuie la acest demers”, au transmis organizatorii.