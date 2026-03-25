România trece la ora de vară în noaptea de 28 spre 29 martie. Ceasurile se dau înainte cu o oră

România va trece la ora de vară în noaptea de sâmbătă spre duminică, 28 spre 29 martie 2026, când ceasurile vor fi date înainte cu o oră. Astfel, ora 03:00 va deveni ora 04:00, iar ziua de duminică va avea doar 23 de ore.

Schimbarea are loc în ultimul weekend din martie, conform practicii aplicate în majoritatea statelor europene. Prin această modificare, România trece de la ora standard a Europei de Est (EET) la ora de vară a Europei de Est (EEST). Efectul imediat al trecerii la ora de vară este prelungirea luminii naturale în a doua parte a zilei. Serile vor deveni mai lungi și mai luminoase, în timp ce diminețile vor fi, pentru o perioadă, mai întunecate.

În mod practic, majoritatea oamenilor vor dormi cu o oră mai puțin în noaptea schimbării orei. Ora se modifică de două ori pe an în România: primăvara, când ceasurile sunt date înainte pentru a introduce ora de vară, și toamna, când se revine la ora standard prin mutarea ceasurilor înapoi cu o oră. Conceptul orei de vară are o istorie veche de peste două secole. Ideea a fost menționată pentru prima dată în anul 1784 de către Benjamin Franklin, într-un eseu intitulat „An Economical Project”.

În text, Franklin sugera adaptarea programului zilnic la lumina naturală pentru a reduce consumul de ulei folosit la iluminatul cu lămpi. Deși principiul a fost formulat încă din secolul al XVIII-lea, aplicarea pe scară largă a sistemului de schimbare sezonieră a orei a apărut mult mai târziu, în special pentru a optimiza utilizarea luminii naturale și a reduce consumul de energie. În prezent, sistemul nu este aplicat peste tot în lume.

Țările situate în apropierea Ecuatorului sau în zona tropicului Capricornului nu folosesc ora de vară, deoarece durata zilei rămâne relativ constantă pe parcursul anului. De asemenea, state precum Japonia și China nu utilizează acest sistem. În România, ora de vară va rămâne în vigoare până în ultima duminică din luna octombrie, când ceasurile vor fi date înapoi cu o oră și se va reveni la ora standard.