C O N V O C A T O R

Consiliul de administrație al EVERGENT Investments SA (Compania), cu sediul în Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C, județul Bacău, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J1992002400045 și în registrul ASF cu numărul PJRO9FIAIR/040003, încadrată ca Fond de investiții alternative destinat investitorilor de retail (autorizația ASF nr. 101 din 25.06.2021) și ca Administrator de Fond de investiții alternative (autorizația ASF nr. 20 din 23.01.2018), ISIN ROSIFBACNOR0, codul unic de înregistrare 2816642, EUID: ROONRC: J1992002400045, având capitalul social subscris și vărsat de 89.082.859,20 lei.

C O N V O A C Ă

Adunarea generală extraordinară a acționarilor EVERGENT Investments SA (AGEA) pentru data de 29 aprilie 2026, la ora 1200

și

Adunarea generală ordinară a acționarilor EVERGENT Investments SA (AGOA) pentru data de 29 aprilie 2026, la ora 1230.

Ședințele Adunărilor generale ale acționarilor se vor desfășura la sediul social al EVERGENT Investments din Bacău, strada Pictor Aman, nr. 94C.

Convocarea se realizează în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legii nr. 243/2019 privind fondurile de investiții alternative, Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri alternative și reglementările Autorității de Supraveghere Financiară pentru aplicarea acestora, Legii nr. 31/1990 privind societățile, Actul constitutiv al EVERGENT Investments SA (Autorizație ASF nr. 61 și 62 din 29 mai 2025 – www.evergent.ro ).

Capitalul social al Companiei este format din 890.828.592 de acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,1 lei, dematerializate și indivizibile, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunărilor generale ale acționarilor, cu excepția unui număr de 44.148.171 de acțiuni deținute la data de 25 martie 2026, reprezentând 4,96% din capitalul social și a acțiunilor ce urmează a fi dobândite sau anulate, după caz, până la data de referință. Acțiunile răscumpărate conform Hotărârilor AGEA nr. 3/29.04.2024, nr. 2/29.04.2025 și nr. 2/29.10.2025 vor avea drept de vot suspendat, potrivit art. 105 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

Acțiunile cu drept de vot la data de referință, 17 aprilie 2026, se vor afișa pe website – www.evergent.ro .

La Adunările generale extraordinară și ordinară ale acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central SA, la sfârșitul zilei de 17 aprilie 2026, stabilită ca dată de referință.

ORDINEA DE ZI A AGEA

1 Alegerea secretariatului ședinței Adunării generale extraordinare a acționarilor, format din 1-3 persoane, dintre acționarii companiei, înscriși pe buletinele de vot. 2 Aprobarea modificării prețului maxim de răscumpărare per acțiune aferent Operațiunii de răscumpărare aprobate prin Hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 2 din 29 octombrie 2025, de la 3 lei/acțiune la 4 lei/acțiune. Operațiunea va fi continuată la preț de piață și în condițiile aprobate prin Hotărârea AGEA nr. 2 din 29 octombrie 2025. 3 Aprobarea datei de 19 mai 2026 ca dată de înregistrare (ex-date 18 mai 2026) a acționarilor asupra cărora produc efecte hotărârile adoptate de către Adunarea generală extraordinară a acționarilor. 4 Mandatarea Consiliului de administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generală extraordinară a acționarilor. Împuternicirea Directorului general și/sau a Directorului general adjunct, cu posibilitate de substituire, să efectueze toate procedurile și formalitățile legale și să semneze orice documente necesare pentru implementarea hotărârilor Adunării generale extraordinare a acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare în Registrul Comerțului.

ORDINEA DE ZI A AGOA

1 Alegerea secretariatului ședinței Adunării generale ordinare a acționarilor, format din 1-3 persoane, dintre acționarii companiei, înscriși pe buletinele de vot. 2 Aprobarea Situațiilor financiare consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, întocmite în conformitate cu reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) aplicabile entităților autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF, aprobate prin Norma ASF nr. 39/2015 (inclusiv în formatul conform cu prevederile Regulamentului Delegat al UE 2019/815 al Comisiei în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic), însoțite de Raportul auditorului independent și Raportul anual al Consiliului de administrație aferent situațiilor financiare consolidate pentru exercițiul financiar 2025. 3 Aprobarea Situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, întocmite în conformitate cu reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de ASF, aprobate prin Norma ASF nr. 39/2015 (inclusiv în formatul conform cu prevederile Regulamentului Delegat al UE 2019/815 al Comisiei în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic), însoțite de Raportul auditorului independent, Raportul anual al Consiliului de administrație aferent situațiilor financiare individuale și Raportul de remunerare al EVERGENT Investments aferent exercițiului financiar 2025. 4 Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, în sumă de 258.300.238 lei, la „Alte rezerve”, pentru susținerea programelor investiționale. 5 Aprobarea Programului de activitate pentru anul 2026 în acord cu Strategia și politica de investiții a EVERGENT Investments S.A. și a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026. 6 Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de administrație care și-au exercitat mandatul pe durata exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2025. 7 Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercițiului financiar 2022 stabilite prin Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor nr. 4 din 27 aprilie 2023, neridicate până la data de 28 iunie 2026 și înregistrarea lor conform reglementărilor aplicabile. 8 Aprobarea datei de 19 mai 2026 ca dată de înregistrare (ex-date 18 mai 2026) a acționarilor asupra cărora produc efecte hotărârile adoptate de către Adunarea generală ordinară a acționarilor. 9 Mandatarea Consiliului de administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generală ordinară a acționarilor. Împuternicirea Directorului general și/sau a Directorului general adjunct, cu posibilitate de substituire, să efectueze toate procedurile și formalitățile legale și să semneze orice documente necesare pentru implementarea hotărârilor Adunării generale ordinare a acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare la Registrului Comerțului.

I. Dreptul acționarilor de participare la Adunările generale ale acționarilor conform reglementărilor aplicabile, a prevederilor Actului constitutiv și a Procedurilor de organizare și desfășurare a Adunărilor aprobate de Consiliul de administrație și publicate pe site-ul www.evergent.ro .

Doar acționarii înscriși în registrul actionarilor la data de referință 17 aprilie 2026 pot participa la Adunările generale ale acționarilor:

a) personal ori prin reprezentanții legali (în cazul persoanelor juridice);

b) prin reprezentant pe bază de împuternicire specială sau împuternicire generală;

c) buletin de vot scris sau electronic, conform procedurilor afișate pe website-ul www.evergent.ro .

Accesul acționarilor persoane fizice cu drept de participare la Adunările generale ale acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate al acestora.

Acționarii persoane juridice sau entitățile fără personalitate juridică pot participa la Adunările generale ale acționarilor prin reprezentant legal.

Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință primită de la Depozitarul Central. În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acționarul persoană juridică corespunzător datei de referință, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrul Comerțului, în copie conformă cu originalul, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, emis în termenul de valabilitate.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice, pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentantul legal care, la rândul său, poate da împuternicire altei persoane pentru respectiva Adunare generală.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în Adunările generale ale acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în Adunarea generală exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință. Instituția de credit care prestează servicii de custodie va transmite la sediul EVERGENT Investments, în original sau cu semnătură electronică extinsă ( aga@evergent.ro ), nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări a AGEA, respectiv a AGOA, o Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al instituției de credit, întocmită în conformitate cu prevederile legale aplicabile și Procedurilor Adunărilor generale ale EVERGENT Investments afișate pe website-ul www.evergent.ro .

Împuternicirea specială, Împuternicirea generală și Buletinul de vot scris sau electronic

Împuternicirile speciale și buletinul de vot conforme cu dispozițiile legale incidente se pun la dispoziția acționarilor la sediul companiei și pe website-ul www.evergent.ro .

Exercitarea votului electronic, prin corespondență sau prin împuternicire specială se face începând cu data de 17 aprilie 2026.

Exprimarea opțiunilor de vot prin împuterniciri, buletine de vot scris sau electronic se va realiza până la data limită 27 aprilie 2026, ora 1200 pentru AGEA, respectiv ora 1230 pentru AGOA, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în Adunările generale ale acționarilor.

Împuternicirea specială se acordă de către acționar unei persoane și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

Acționarul poate desemna o singură persoană care să îl reprezinte și un reprezentant supleant pentru situațiile în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. Unui acționar îi este permis să acorde o Împuternicire specială unui singur reprezentant.

Reprezentarea acționarilor în cadrul Adunării generale de către alte persoane se poate face și în baza unei împuterniciri generale, însoțită de Declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului (definit conform art. 2, alin. (1), pct. 19 din Legea nr. 24/2017) sau avocatului care a primit împuternicirea de reprezentare în condițiile legale aplicabile și Procedurilor Adunărilor generale ale EVERGENT Investments afișate pe website-ul www.evergent.ro .

Împuternicirea generală este acordată de acționar pentru întreaga deținere la data de referință și se depune la Companie în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Împuternicirile generale se depun sau transmit, însoțite de documente conform Procedurilor, la sediul Companiei (Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94C, secretariat) în zilele lucrătoare, între orele 900-1600, sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 214/2024 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa aga@evergent.ro , nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări a AGEA, respectiv a AGOA.

Formularele de împuterniciri speciale, formularele de buletine de vot scrise, semnate olograf, în original, însoțite de documente conform Procedurilor aprobate și publicate în baza prevederilor Actului constitutiv se depun sau se transmit la sediul Companiei (Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94C, secretariat) în zilele lucrătoare, între orele 900-1600 sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 214/2024 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa aga@evergent.ro , până la data limită de 27 aprilie 2026, ora 1200, pentru AGEA, respectiv ora 1230, pentru AGOA. Documentele depuse după data și ora limită vor fi luate în calcul la stabilirea cvorumului de prezență, fără drept de vot în cadrul Adunărilor generale.

Revocarea unei împuterniciri generale sau speciale se poate face în scris, prin oricare dintre formele de desemnare şi se transmite nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări a AGEA, respectiv a AGOA.

Împuternicirile generale sau speciale purtând o dată ulterioară (înregistrate nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări a AGEA, respectiv a AGOA) au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior.

Acționarii care au votat prin împuterniciri speciale sau buletine de vot își pot modifica opțiunea inițială de vot, fiind valabil ultimul vot exprimat, cu condiția să fie exprimat și înregistrat nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări a AGEA, respectiv a AGOA.

În situația în care acționarul, care și-a exprimat votul prin corespondență, participă personal sau prin reprezentant la Adunările generale ale acționarilor, votul exprimat prin corespondență este anulat, fiind luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care participă la Adunările generale este alta decât cea care și-a exprimat votul prin corespondență, pentru valabilitatea votului său, aceasta va prezenta la Adunările generale ale acționarilor o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență.

Participarea directă a acționarului în Adunările generale ale acționarilor, personal sau prin reprezentantul legal, înlătură orice alte opțiuni de vot transmise anterior.

Votul electronic se poate exercita pe bază de certificat digital calificat, accesând aplicația securizată “vot electronic” de pe site-ul www.evergent.ro , conform Procedurii de exercitare a votului prin corespondență afișată pe www.evergent.ro.

Votul în Adunările generale, prin oricare din modalitățile de vot permise acționarilor, poate fi exprimat în condițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, doar prin una din opțiunile de vot “pentru” sau “împotrivă”.

În conformitate cu prevederile art. 105, alin. (233) din Legea nr. 24/2017: ”(…) în situația în care actul constitutiv al emitentului nu dispune altfel, poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat”.

Actul constitutiv al EVERGENT Investments nu califică în niciun fel “poziția abținere”, astfel că această poziție va putea fi adoptată de acționar, fără ca mențiunea ”abținere” să fie considerată vot valabil exprimat, în condițiile legii.

II. Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunărilor generale ale acționarilor și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Completarea ordinii de zi se poate realiza de către unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Companiei și/sau de către Consiliul de administrație în condițiile și cu respectarea termenelor prevăzute în Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, art. 105, alin. (3) și (alin). 51 coroborat cu art. 189 și art. 199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, respectiv cu prevederile art. 1171 din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

Dreptul acționarilor de a completa ordinea de zi se poate exercita numai în scris, până la data limită de 14 aprilie 2026, ora 1700, prin depunerea documentelor, în original, la sediul companiei (Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94C, secretariat) sau prin transmiterea cu semnătură electronică extinsă prin e-mail, la adresa aga@evergent.ro (conform Legii nr. 214/2024 privind semnătura electronică). Solicitările trebuie să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare Adunărilor generale ale acționarilor.

Calitatea de acționar și calitatea de reprezentant legal, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, se dovedește pe baza documentelor eliberate de Depozitarul Central sau participanții definiți la art. 2, alin. (1) pct. 19 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 (conform prevederilor art. 194 din Regulamentul ASF nr. 5/2018): extras de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute împreună cu documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii participanți (art. 105, alin. (11) Legea nr. 24/2017).

III. Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi a Adunărilor generale ale acționarilor

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 până la data de 27 aprilie 2026, ora 1700. EVERGENT Investments poate răspunde prin postarea răspunsului pe site-ul propriu, la Secțiunea „Întrebări frecvente” sau în cadrul ședințelor Adunărilor generale, dacă informațiile solicitate respectă caracterul de informație publică și nu se regăsesc în materialele aferente ordinii de zi sau în raportările instituționale efectuate.

Întrebările acționarilor vor fi transmise în scris, prin depunerea documentelor în original, la sediul companiei (Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94C, “secretariat”) sau prin transmiterea cu semnătură electronică extinsă prin e-mail, la adresa aga@evergent.ro (conform Legii nr. 214/2024 privind semnătura electronică).

Cerințele menționate la punctul II din prezentul Convocator sunt aplicabile și acționarilor care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA sau AGOA.

IV. Documentele aferente Adunărilor generale ale acționarilor

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi se pun la dispoziția acționarilor pe site-ul www.evergent.ro și se pot consulta la sediul companiei (Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94C, secretariat) în zilele lucrătoare între orele 900-1600. Materialele corespunzătoare punctelor de pe ordinea de zi, Procedurile de organizare și desfășurare ale Adunărilor generale, proiectele de hotărâri și formularele de vot se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de 26 martie 2026, conform prevederilor legale.

Procedurile de organizare și desfășurare a Adunărilor generale ale acționarilor aprobate de Consiliul de administrație, conform prevederilor Actului constitutiv, publicate pe website-ul www.evergent.ro, sunt: Procedura generală a Adunărilor generale ale acționarilor, care cuprinde precizări privind organizarea și desfășurarea ședințelor Adunărilor generale, Procedura de vot prin reprezentant (împuternicire specială, împuternicire generală) și Procedura de vot prin corespondență (buletin de vot scris sau electronic).

Ședințele Adunărilor generale extraordinară și ordinară pot fi vizualizate pe baza elementelor de acces de către acționarii înregistrați la data de referință – prin accesarea site-ului www.evergent.ro (precizări în Procedura generală AGA).

EVERGENT Investments S.A. asigură prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul desfășurării ședințelor Adunărilor generale și implementării hotărârilor adoptate conform prevederilor legale aplicabile.

Este asigurată traducerea live a dezbaterilor în limba engleză.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare, conform prevederilor legale și ale Actului constitutiv al Companiei, Adunarea generală extraordinară a acționarilor este convocată pentru data de 30 aprilie 2026, ora 1200, iar Adunarea generală ordinară a acționarilor EVERGENT Investments este convocată pentru data de 30 aprilie 2026, ora 1230, cu menținerea ordinii de zi, a locului de desfășurare și a datei de referință.

Claudiu Doroș

Președinte Consiliu de administrație

Cătălin Iancu

Director general

Gabriel Lupașcu

Ofițer Conformitate

Irina Bibire

Șef Serviciu Guvernanță corporativă

& Relația cu investitorii