Patru zile libere de Paște pentru majoritatea angajaților din România. Vinerea Mare deschide minivacanța din aprilie 2026

Salariații din România vor beneficia în luna aprilie de o minivacanță de patru zile cu prilejul sărbătorilor pascale, potrivit prevederilor din Codul Muncii din România. Perioada liberă este generată de includerea Vinerii Mari, a primei zile de Paște și a celei de-a doua zi de Paște în lista sărbătorilor legale nelucrătoare. În 2026, Paștele Ortodox va fi celebrat duminică, 12 aprilie. Astfel, Vinerea Mare – ultima vineri înaintea Învierii – va marca începutul intervalului liber pentru majoritatea angajaților.

Calendarul zilelor nelucrătoare este următorul:

10 aprilie 2026 – Vinerea Mare

12 aprilie 2026 – prima zi de Paște

13 aprilie 2026 – a doua zi de Paște

În combinație cu weekendul, aceste zile formează un interval de patru zile consecutive de odihnă, între 10 și 13 aprilie inclusiv. Vinerea Mare are o semnificație specială în calendarul creștin, fiind ziua în care este comemorată răstignirea lui Iisus Hristos. În legislația muncii din România, această zi a fost inclusă relativ recent în lista sărbătorilor legale nelucrătoare, tocmai pentru a permite salariaților să participe la tradițiile religioase și să petreacă mai mult timp alături de familie în perioada pascală. Potrivit Codul Muncii din România, zilele libere pentru Vinerea Mare, prima și a doua zi de Paști, precum și pentru Rusalii se acordă în funcție de data la care sunt celebrate de fiecare cult creștin recunoscut legal. În 2026, Paștele Catolic va fi celebrat pe 5 aprilie, cu o săptămână înainte de Paștele ortodox.

Activitatea continuă în sectoarele esențiale

Nu toți angajații vor putea beneficia de aceste zile libere. În sectoare precum sănătatea, ordinea publică, transporturile sau alimentația publică, activitatea trebuie menținută și în zilele de sărbătoare. În aceste cazuri, legislația prevede acordarea de timp liber compensatoriu sau sporuri salariale, conform contractelor individuale sau colective de muncă.

Vacanță și pentru elevi

Perioada pascală aduce zile libere și pentru elevi. Potrivit calendarului școlar, copiii intră în vacanța de Paște începând cu 4 aprilie 2026, urmând să revină la cursuri miercuri, 15 aprilie. După această pauză, elevii vor intra în ultimul modul de învățare al anului școlar, care se va desfășura până pe 19 iunie.

Alte minivacanțe

Calendarul zilelor libere legale oferă și alte perioade de odihnă pentru salariați:

1 mai – Ziua Muncii, care cade într-o zi de vineri și creează un weekend prelungit de trei zile

1 iunie – Lunea Rusaliilor și Ziua Copilului, coincidență care oferă o nouă minivacanță de trei zile

Dintre toate aceste perioade, însă, minivacanța de Vinerea Mare – Paște rămâne prima și una dintre cele mai așteptate pauze din calendarul anului 2026 pentru angajații din România.