Mai multe cartiere au rămas fără energie electrică după o avarie la un transformator

Mai multe cartiere din municipiul Bacău au rămas fără energie electrică miercuri seara, după producerea unei avarii majore la un transformator din zona CFR.

Se pare că problemele au fost semnalate în cartierul Aviatori, Narcisa, zona Milcov, Cornișa Bistriței, cartierul Tache, strada Alecu Russo, zona Mioriței, Calea Mărășești, Republicii.

Primăria Bacău a transmis, într-un mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook, că incidentul s-a produs în cursul după-amiezii.

„În cursul după-amiezii a avut loc un incident la un punct de transformare în zona de sud a orașului. Echipele Delgaz fac eforturi și la această oră să restabilească alimentarea cu curent a tuturor consumatorilor, în special a celor din zona de sud”, a transmis instituția.

Până în prezent, nu a fost emis un comunicat oficial detaliat privind amploarea exactă a avariei sau timpul estimat pentru revenirea completă la normal a alimentării cu energie electrică.