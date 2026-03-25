Reușite de bronz pentru CSM și CSȘ Bacău

Eliza Bucur, antrenată de Teodora Jercălău a urcat pe treapta a treia a podiumului la 60m, în timp ce Ștefan Alupoaei și Dragoș Găitan, ambii pregătiți de Aura Balaban au fost medaliați la triplusalt, respectiv lungime

În weekendul în care campioana europeană U23 la săritura în lungime, Ramona Verman (CSM Bacău) a participat la primul său Campionat Mondial de Senioare, reușind un PB de 6,72 metri care i-a adus un extraordinar loc șase în lume la întrecerile de sală de la Torun (Polonia), Bacăul a găzduit finala Naționalelor U16 Indoor la atletism.

Competiția derulată în Sala de Atletism „Doina Melinte” a evidențiat supremația autohtonă la triplusalt feminin, acolo unde atletele CSȘ Bacău, Alexandra Ioana Bontaș (antrenată de Marian Solomon) și Sophia Maria Falcă (pregătită de Cristi Nemțeanu) au cucerit aurul, respectiv argintul, însă, în egală măsură, a consemnat și trei reușite de bronz în contul Bacăului.

Toate trei cu recorduri personale și toate în probe ce s-au distins printr-o concurență acerbă! Două din cele trei medalii de bronz au fost adjudecate de CSM Bacău prin Eliza Bucur la 60 metri și Ștefan Alupoaei la triplusalt, iar una de CSȘ Bacău, grație lui Dragoș Găitan la lungime.

Antrenată de Teodora Jercălău, Eliza Bucur a urcat pe treapta a treia a podiumului la 60 metri cu timpul de 8,14 secunde, fiind devansată de Sophia Maria Marinciu (CSȘ 3 Steaua București) și Flavia Maria Eliza Vanță (CSȘ Reșița/ CSU Reșița).

În ceea ce-i privește pe Ștefan Alupoaei și Dragoș Găitan, ambii pregătiți de Aura Balaban, aceștia au bifat sărituri ce au măsurat 11,92 m, respectiv 5,85 m. Toți cei cinci medaliați băcăuani la Naționalele de sală U16 demonstrează că viitorul sună bine. Și că Ramonei Verman are cine să-i calce pe urme.