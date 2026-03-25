ABA Siret: exploatare ilegală de agregate descoperită în terasa râului Siret, la Buhoci

Inspectorii Administrației Bazinale de Apă (ABA) Siret au depistat, în data de 24 martie, o exploatare ilegală de agregate minerale în terasa râului Siret, în extravilanul localității Buhoci, județul Bacău. Activitatea era desfășurată fără acte de reglementare emise de instituție, iar materialul extras era transportat pentru valorificare la o societate din aceeași comună.

Potrivit reprezentanților ABA Siret, controlul efectuat în teren a surprins în flagrant activitatea de exploatare, realizată de două societăți comerciale. Verificările au arătat că lucrările nu aveau niciun fel de autorizație sau aviz emis de autoritatea competentă.

Măsurătorile realizate la fața locului indică amploarea intervenției asupra mediului. Inspectorii au identificat o suprafață exploatată de aproximativ 6.400 de metri pătrați, de unde ar fi fost extrase circa 23.500 de metri cubi de agregate minerale. În urma excavațiilor, pânza freatică a fost interceptată pe aproximativ 1.000 de metri pătrați, iar în zonă au fost constatate și depozite rezultate din decopertarea terenului, estimate la aproximativ 2.800 de metri cubi.

Reprezentanții instituției subliniază că astfel de intervenții afectează grav echilibrul ecosistemelor acvatice și pot pune în pericol resursele de apă din zonă.

Având în vedere gravitatea situației, Administrația Bazinală de Apă Siret a formulat denunț penal către organele competente, faptele fiind încadrate ca infracțiuni conform legislației în vigoare.

Instituția precizează că va continua controalele în teren și va aplica măsuri ferme împotriva exploatării ilegale a resurselor naturale, subliniind că protejarea cursurilor de apă și a mediului reprezintă o prioritate.