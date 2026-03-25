Polițiștii de siguranță școlară, alături de elevii din Ghilăvești

Polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Școlară au marcat Ziua Poliției Române printr-o activitate specială desfășurată în mijlocul elevilor de la Școala Primară Ghilăvești, din comuna Vultureni.

Evenimentul a adus zâmbete și emoție într-o comunitate în care gesturile simple capătă o valoare deosebită. Oamenii legii au fost întâmpinați de copii cu multă curiozitate și entuziasm. Pentru a celebra această zi într-un mod aparte, polițiștii le-au pregătit celor mici o surpriză dulce: un tort festiv, sucuri și bomboane, transformând întâlnirea într-o adevărată sărbătoare.

Bucuria copiilor, râsetele și atmosfera caldă au făcut ca momentul să fie unul memorabil atât pentru elevi, cât și pentru polițiști. La rândul lor, cei mici le-au urat „La mulți ani!” oamenilor legii și le-au mulțumit pentru vizită, într-un gest sincer care a emoționat întreaga echipă.

Reprezentanții Biroului Siguranță Școlară au subliniat că astfel de întâlniri contribuie la consolidarea relației dintre poliție și comunitate, în special cu cei mai tineri membri ai acesteia.

Ziua Poliției Române reprezintă nu doar un prilej de celebrare a instituției, ci și o ocazie de a fi mai aproape de oameni, de a inspira încredere și de a arăta că, dincolo de uniformă, se află grijă, implicare și dorința de a proteja comunitatea.