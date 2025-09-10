Zilele Comunei Tamași – tradiție, comunitate și bucurie împărtășită

Comuna Tamași a fost, în finele săptămânii trecute, în sărbătoare, odată cu celebrarea Nașterii Maicii Domnului, hramul ambelor biserici din localitate – ortodoxă și catolică. Evenimentul a prilejuit, ca în fiecare an, o adevărată sărbătoare a comunității, tradiției și bucuriei de a fi împreună.

La manifestări au participat locuitorii comunei, reprezentanți ai administrației locale și județene, consilieri județeni, dar și primarul comunei Buhoci, Adrian Nistor. Președinta Consiliului Județean Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț, prezentă la eveniment, a subliniat importanța implicării comunității și a administrației locale în păstrarea tradițiilor:

„Tamașiul este un exemplu de comunitate unită, care știe să-și cinstească tradițiile și valorile. Prin implicarea doamnei primar Veronica Donțu și prin susținerea oamenilor locului, această zi de sărbătoare devine un reper nu doar pentru comuna Tamași, ci pentru întreg județul Bacău.” Un moment deosebit l-a constituit evoluția Ansamblului Folcloric „Tămășanca”, aplaudat pentru prestația artistică ce poate rivaliza cu mari spectacole de scenă.

Evenimentul a fost apreciat ca o reușită deplină, punând în lumină atât forța comunității, cât și direcția de dezvoltare pe care comuna Tamași o urmează de ani buni.