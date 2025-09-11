ZIDART – Street Art Festival aduce un nou mesaj pe zidurile Bacăului: „It’s ok to rest”

Festivalul de artă stradală ZIDART continuă să transforme orașul într-o galerie în aer liber. Cel de-al treilea mural din ediția curentă, intitulat „It’s ok to rest”, a fost realizat de artista Zmaja, din Serbia, și poate fi admirat pe strada Miron Costin nr. 85.

Lucrarea ilustrează un ursuleț care coase cuvintele „e în regulă să te odihnești”, înconjurat de prieteni ce aleg să încetinească ritmul: dorm, beau ceai și trăiesc momentul cu calm. Mesajul vine ca o contrapondere la „cultura agitației”, care ne împinge permanent să facem mai mult și să nu ne oprim niciodată.

„Muralul este un mic buton de pauză. Ne reamintește că odihna nu este o slăbiciune, ci parte firească a procesului de a crea și de a trăi frumos”, transmit organizatorii ZIDART.

Festivalul continuă să aducă artiști din țară și din străinătate, fiecare contribuind cu viziunea și mesajul său la identitatea urbană a Bacăului.

👉 „It’s ok to rest” poate fi descoperit de comunitatea ZIDART pe str. Miron Costin nr. 85.