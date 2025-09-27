ZIDART 2025: „Mental Wall Being” transformă Bacăul prin artă și dialog social

Cea de-a 8-a ediție a festivalului internațional de artă stradală ZIDART – Mental Wall Being s-a încheiat, aducând un nou val de culoare, sens și reflecție asupra sănătății mintale și a relației dintre individ și societate. Evenimentul a consolidat statutul Bacăului ca reper cultural național și internațional în domeniul artei murale.

Ediția din 2025 s-a concretizat prin:

6 picturi murale realizate de artiști internaționali și locali, însumând peste 1000 mp de artă urbană;

2 evenimente comunitare și concursul „Books for Being”, care au conectat direct publicul cu mesajele festivalului;

un impact direct în spațiul public, cu peste 50.000 de beneficiari care au interacționat cu lucrările și activitățile din cadrul festivalului.

În mediul online, festivalul a atins un impact organic de peste 1,5 milioane de vizualizări unice pe Facebook și Instagram, în timp ce vizibilitatea media a fost consolidată prin peste 15 articole în presa scrisă și online, dar și prin 3 reportaje TV difuzate la PRO TV, TVR 1, TVR 2 și TVR Internațional.

Prin ediția „Mental Wall Being”, ZIDART a reușit să aducă arta mai aproape de comunitate, transformând zidurile orașului în platforme de dialog artistic și social. Festivalul și-a reafirmat misiunea de a utiliza arta stradală ca instrument de conștientizare, reflecție și transformare urbană.