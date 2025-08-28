ZIDART 2025: MENTAL WALL BEING – când zidurile devin oglinzi ale comunității

Bacăul respiră din nou prin culoare. Între 30 august și 5 septembrie, Festivalul Internațional de Artă Stradală ZIDART revine cu cea de-a opta ediție, aducând pe zidurile orașului o temă cu rezonanță profund umană: MENTAL WALL BEING.

Dacă ediția din 2024, Civic Expressions, a pus accent pe apartenență și spațiul comun, în acest an accentul se mută spre o zonă mai fragilă și mai intimă: sănătatea mentală. Zidurile exterioare ale orașului devin metafore ale zidurilor invizibile pe care fiecare dintre noi le poartă în interior – frici, presiuni, neliniști, dar și resurse de reziliență și speranță.

„Arta murală are forța de a transforma un spațiu cotidian într-un loc de reflecție colectivă. Prin MENTAL WALL BEING, încercăm să arătăm că zidurile nu separă, ci pot aduce oamenii împreună, creând un dialog autentic despre echilibru interior și empatie”, spun organizatorii festivalului.

Ziduri care vorbesc

Lucrările artiștilor pot fi descoperite pe zidurile Bacăului, fiecare adresă devenind un reper cultural în sine:

Medianeras (Spania) – Str. Vasile Alecsandri nr. 39

Karskione (Olanda) – Str. Libertății nr. 1

Patricia Mariano (Portugalia) – Str. Banca Națională nr. 45

Conse (Spania) – Str. Stadionului nr. 9

Zmaja (Serbia) – Str. Miron Costin nr. 85

Sbah (Spania) – Liceul Economic „Ion Ghica”

Alexa Lincu (România) – instalații urbane ce completează traseul vizual cu o experiență imersivă.

Fiecare lucrare este o „oglindă colectivă”, un punct de întâlnire între emoțiile artiștilor și trăirile comunității. Personaje stilizate, compoziții vibrante, arhitecturi pictate și intervenții care depășesc limita estetică, toate vorbesc despre fragilitate, speranță și puterea de a merge mai departe.

Între insulă și oraș

Festivalul propune două momente cheie pentru public:

30 august – Tihna Island: deschiderea festivalului, cu sesiuni de live painting, muzică și discuții relaxate despre arta urbană.

5 septembrie – Tihna Island: evenimentul de închidere, unde publicul va putea participa la proiecții, performance-uri și întâlniri directe cu artiștii.

Între aceste date, orașul însuși devine o scenă deschisă, iar traseul vizual ZIDART se transformă într-un parcurs cultural care invită oamenii să încetinească ritmul, să respire și să se lase atinși de forța culorilor.

Mai mult decât artă stradală

ZIDART 2025 nu se rezumă la frumusețea muralelor. Este o platformă culturală care își asumă misiunea de a vorbi deschis despre sănătatea emoțională, un subiect adesea ignorat sau stigmatizat. Într-o lume urbană tensionată de agitație, presiuni și anxietăți, festivalul propune arta ca antidot și ca formă de vindecare comunitară. „Nu pictăm doar ziduri. Pictăm emoții, povești, vulnerabilități. Ceea ce rămâne pe aceste clădiri este, de fapt, o mărturie a spiritului orașului”, a declarat unul dintre artiștii invitați.

Recunoștință colectivă

Ediția MENTAL WALL BEING este posibilă datorită implicării artiștilor, partenerilor, sponsorilor, voluntarilor și a unei comunități care a înțeles că arta stradală nu este doar decor, ci o formă de dialog și reflecție. În septembrie, Bacăul nu va fi doar un oraș cu ziduri colorate, ci o comunitate care își privește mai atent sufletul.