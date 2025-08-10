Ziarul BURSA – 35 de ani de presă economică neîntreruptă

Pe 10 august 2025, ziarul BURSA marchează 35 de ani de apariție cotidiană neîntreruptă – o performanță rară în presa românească și o excepție de sistem.

În trei decenii și jumătate, publicația a traversat tranziția post-comunistă, valurile de privatizări, crizele economice, expansiunea speculativă și colapsul pieței de capital, adaptându-se la era digitală fără a abdica de la independența editorială. BURSA nu a cedat nici presiunilor politice, nici intereselor comerciale, păstrându-și funcția critică și refuzând compromisul structural.

De-a lungul timpului, ziarul nu s-a limitat la a reflecta realitatea economică, ci a căutat să o interogheze și să o explice. A oferit cititorilor nu doar cifrele, ci și mecanismele din spatele lor, nu doar bilanțul câștigătorilor și al pierzătorilor, ci și sensul profund al acestor evoluții.

Astăzi, BURSA rămâne un reper al presei economice independente din România – consecvent, analitic și liber de influențe externe.