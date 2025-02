Zi de sărbătoare pentru Baza 95 Aeriană Bacău

Pe 13 februarie 1944, căpitanul aviator Alexandru Șerbănescu a fost numit la comanda Grupului 9 Vânătoare, unitate aeriană de elită cunoscută sub numele de Zburătorii Grupului Șerbănescu. Sub conducerea sa, piloții români au luptat eroic în primăvara și vara acelui an împotriva unui inamic superior, atât numeric, cât și tehnologic.

Figura emblematică a aviației românești, Alexandru Șerbănescu s-a remarcat prin curaj, disciplină și un devotament desăvârșit față de țară. Generalul Emanoil Ionescu, comandantul său, l-a descris astfel:

„Caracter integru, perfect, loial, un distins patriot, în luptă a dat dovadă de mult curaj, calm şi sânge rece, dispreţuind moartea, insuflând şi altora spiritul de sacrificiu, precum şi încrederea în material, în ştiinţa şi arta de a-l întrebuinţa. A avut cea mai frumoasă activitate de război, totalizând 590 de misiuni de luptă, 235 de lupte aeriene, 47 de avioane doborâte. A ştiut să-şi conducă Grupul cu cele mai mici pierderi.”

Numele său a rămas un simbol al aviației militare române, iar din 2006, Baza 95 Aeriană îi poartă cu mândrie și onoare numele.

Veșnică recunoștință unei vieți dedicate cerului românesc!