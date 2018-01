Ceața care a pus stăpânire pe Bacău în weekend a modificat considerabil programul de zbor pe Aeroportul Internațional “George Enescu”. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, compania Blue Air i-a anunțat pe pasageri că zborul 0B2931 Bacău – Londra Luton de duminică a fost redirecționat pe Aeroportul Internațional Iași. Același lucru s-a întâmplat și cu zborul companiei Blue Air, 0B2911 Bacău – Milano Bergamo, transferul pasagerilor fiind asigurat între cele două aeroporturi de către transportator. 63 SHARES Share Tweet

