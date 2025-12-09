X-Force Fitness aniversează 20 de ani de energie, sănătate și comunitate

O lună întreagă de surprize și premii pentru toți membrii – Tombola aniversară a început pe 1 Decembrie!

În luna decembrie, X-Force Fitness celebrează două decenii de activitate – 20 de ani în care a inspirat mii de oameni să adopte un stil de viață sănătos, să își depășească limitele și să descopere plăcerea mișcării. De la primele antrenamente și până astăzi, sala a crescut constant, adăugând servicii moderne precum solar, saună și masaj, pentru o experiență completă dedicată echilibrului fizic și mental.

Pentru a marca această aniversare specială, X-Force Fitness pregătește o tombolă grandioasă, desfășurată în perioada 1 – 30 decembrie, cu premii atractive pentru toți cei care ne trec pragul.

Cum participi la tombolă?

Simplu: pentru fiecare ședință efectuată în intervalul 1 – 30 decembrie, primești un talon de participare. Mai multe vizite, mai multe șanse de câștig!

Premiile aniversare

20 de premii – abonamente la fitness și fitness + saună, împărțite în funcție de tipul abonamentului achiziționat:

1. Pentru abonamentele de 3 luni

3 x Abonamente Fitness

3 x Abonamente Fitness + Saună

2. Pentru abonamentele de 1 lună

3 x Abonamente Fitness

3 x Abonamente Fitness + Saună

3. Pentru abonamentele de 15 zile

6 x Abonamente Fitness

6 x Abonamente Fitness + Saună

Și surprizele nu se opresc aici!

20 de vouchere pentru solar – câte 9 minute fiecare

Acestea vor fi oferite suplimentar, pentru un plus de răsfăț și luminozitate în sezonul rece.

1 de 4

20 de ani de X-Force: mai mult decât o sală de fitness

X-Force Fitness a însemnat mereu mai mult decât antrenamente – a fost și este o comunitate. Aici, fiecare membru este motivat, sprijinit și încurajat să își atingă obiectivele, fie că vorbim de tonifiere, recuperare, relaxare sau pur și simplu menținerea unui stil de viață activ.

Prin serviciile sale complete – fitness, solar, saună, masaj – X-Force oferă o experiență premium pentru orice nivel de pregătire.

1 de 4

Vino să sărbătorim împreună!

Te așteptăm în decembrie cu energie bună, premii generoase și un program special dedicat aniversării. Fie că ești un membru vechi sau vii pentru prima dată, ai șansa să câștigi și, bineînțeles, să descoperi un spațiu care te va inspira să ai grijă de tine.

X-Force Fitness – 20 de ani de mișcare, sănătate și rezultate.

Începe luna în forță, vino la sală și intră automat în tombola aniversară!

X-Force Fitness – Strada Florilor nr.12 tel: 0744.121.413