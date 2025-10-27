Weekend de ”Foc” pentru înotătorii NAUTICA

Perioada 24 – 26 octombrie 2025, a fost una de foc pentru sportivii noștri care au reprezentat cu mândrie CLUBUL SPORTIV NAUTICA BACĂU, împărțindu-se între două competiții importante: Cupa Andrei Nicolescu organizată la Otopeni și Cupa Miercurea Ciuc, ambele manifestări organizate la un înalt nivel, desfășurate într-o atmosferă plină de energie și fair-play.

Participarea la aceste competiții a fost o nouă ocazie de a demonstra progresul, ambiția și spiritul de echipă al înotătorilor noștri, care au obținut rezultate frumoase și experiență valoroasă pentru viitoarele provocări.

*Cupa Andrei Nicolescu ed. a VII-a organizată de clubul Aqua Sport, desfășurată la bazinul din Otopeni (50m) unde au participar 39 de cluburi însumănd 672 de sportivi. NAUTICA a participat cu o echipă formată din 10 sportivi coordonați de Sabin Jitaru și enumetăm aici pe: Borcea Robert, Falcă Matheo, Varga Mihai, Varga Robert, Măriuț Serena, Mihaeș Eliza, Mihai Teodora, Cegureanu Svetlana, Varga Cosmina și Vehara Bohdana.

Rezultate:

Falcă Matheo (14) – locul 1 – 50m Fluture, locul 1 – 100m Fluture, locul 1 – 200m Mixt

Borcea Robert (16) – locul 1 – 100m Fluture,

Măriuț Serena (16) – locul 2 – 100m Bras, locul 3 – 50m Bras

Mihai Teodora (18) – locul 3 – 100m Spate

* Cupa Miercurea Ciuc ed. a V-a, organizată de Norbert Trandafir, la bazinul din Miercurea Ciuc (25m) unde au participat 40 de cluburi însumând 460 de sportivi. NAUTICA a participat cu o echipă formată din 24 sportivi coordonați de Poeană Adrian și Popa Alexandru.

Rezultate:

Beniuga Emma (9) locul 1 – 200m Liber, locul 1 – 50m Spate, locul 1 – 50m Fluture, locul 1 – 50m Bras, locul 1 – 50m Liber;

Stanciu Antonia (10) locul 1 – 200m Liber, locul 1 – 50m Bras, locul 2 – 50m Fluture, locul 2 – 50m Liber, locul 3 – 50m Spate

Măriuț Erika (11) locul 3 – 100m Fluture

Mocănașu Alex (12) locul 1 – 200m Liber locul 1 – 100m Fluture, locul 1 – 50 m Fluture locul 1 – 100m Liber, locul 1 – 100m Spate, locul 1 – 50m Liber, locul 2 – 50m Spate, locul 2 – 200m mixt, locul 3 – 200m Spate;

Stanciu Darius (12) locul 2 – 50m Bras, locul 3 – 100m Bras, locul 3 – 200m Bras

Mereuță Andreeas (13) locul 1 – 100m Bras, locul 1 – 50m Bras, locul 1 – 200m Bras, locul 1 – 200m Mixt, locul 2 – 200m Liber locul 3 – 100m Spate locul 3 – 200m Spate locul 3 – 100m Liber locul 3 – 50m Spate

Patrichi Rares (14) locul 1 – 50m Fluture, locul 1 – 50m Liber, locul 2 – 50m Spate, locul 2 – 50m Bras, locul 3 – 100m Spate, locul 3 – 200m Liber

Lazarev Luca (15) locul 1 – 200 m Spate, locul 2 – 200m Mixt, locul 2 – 200m Liber, locul 2 – 100m Liber, locul 2 – 50m Liber, locul 3 – 100m Spate, locul 3 – 50m Spate, locul 3 – 50m Fluture

Sladaru Andrei (15) locul 1 – 100m bras, locul 1 – 200m Bras, locul 3 – 50m Bras

Banu Robert (16) locul 3 – 50m Spate

Horvat Alexandru (17) locul 3 – 200m Spate

Au mai participat la această competiție și spotivii: Mocănașu Vlad, Budau David, Finică Andrei, Bordeianu Alex, Albuț Timotei, Berzințu Mateo, Filip Tudor, Deleu Rareș, Tănase Raul, Adam Andreea, Păun Maria, Pătrașc Denisa și Stan Sophia.

Tot în acest weekend, Timișoara a găzduint Competiția Națională de Înot „Campionii Speranței” organizată de Clubul Sportiv Ambasadorii Sperantei în parteneriat cu Fundația Special Olympics Romania. Asociația Clubul Sportiv Integrat Bacău a participat la această competiție specială cu Oteliță Ilinca Teodora, sportivă antrenată de Jitaru Sabin în cadrul clubului NAUTICA cu sprijinul partenerilor noștri FIALD Hotel&Spa.

Ilinca a reușit să ocupe locul 2 – 25m Bras și locul 4 – 25m Spate. O felicitam pentru rezultate și împărtășim cu ea bucuria revenirii că înotătoare Special Olympics Romania

Felicitări tuturor sportivilor, antrenorilor, susținătorilor și părinților care au făcut posibilă aceste performanțe!

Șirul acestor competiții continuă cu ediția a XVI-a a Cupei Bacăului ce se va desfașura la Bazinul Olimpic din Bacău în data de 8 noiembrie 2025.

(Ovidiu Galeru – Coordonator CS Nautica Bacău)