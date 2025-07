Weekend de foc la Slănic Moldova

Mulți ar spune că și la propriu, și la figurat. Și da! A fost un weekend fierbinte, canicula făcându-și și aici simțită prezența. Iar acest lucru s-a văzut, mai ales la orele prânzului când, cel mai probabil după masa de prânz toți turiștii s-au delectat cu un pui de somn. Vorba-ceea: românul cât de mic, după masă doarme un pic!

Dar și când a început să se lase seara. Un aer puțin mai răcoros și foarte curat coboară peste Slănic din pădurile din imprejurimi. Iar oamenii ies la plimbare. Parcul se umple de oameni: la plimbare, la relaxare pe o bancă, copiii la joacă. E o atmosferă de liniște și pace. Pe la diferite restaurante se aude muzica iar turiștii le iau cu asalt. Și din nou e voie bună, veselie, ceva de mâncare udat cu un vin rece și apă minerală, și de ce nu, chiar și o sesiune de dans. Că doar e aer de vacanță.

Așa s-a prezentat Slănicul vineri și sâmbăt, iar de duminică parcă s-a mai aglomerat. Că mai vin în plimbare de o zi cei din Bacău, Onești și din împrejurimi. La biserica din stațiune este slujbă și foarte mulți oameni, majoritate îmbrăcați iei, ascultă slujba. Un grup mare de copii, însoțiți de profesori, sunt în expediție.

Parcul e plin de oameni care foc poze la fântâni, la statui, la foișor, la peisaj. Cu toții caută umbra. Cel mai bine e la izvoare, acolo unde și aglomerația începe să se simtă altfel. Oamenii se plimbă și gustă din apa din izvoare, unele dintre acestea dându-le senzații ciudate și care se exteriorizează cu gesturi și sunete ce redau dezaprobare. Că deh, nu toate sunt de băut.

Dar dincolo de toate astea, e distractiv. Îl întreb pe un turist, de unde și de ce a venit în Slănic Moldova: „Sunt din Botoșani și vin de câțiva ani aici. De două ori pe an la recomndarea medicului, că așa e de la o vârstă. Stau în hotelul ăla mare de se vede din parc.

Eu zic că e foarte bine, eu sunt mulțumit.” Și omul ne mai povestește de tratamente, pentru ce le face și inevitabil…despre politică. Așa că ne-am despărțit prietenește și am încercat să ne facem și alte cunoștințe. Și nu a durat mult și am găsit-o pe doamna Didina, din Galați.

Proba apa de la izvorul 2 și zice că nu e rea. „Ne place la Slănic Moldova și de aceea venim cel puțin odată pe an. Îmi place că totul e verde, aerul e plăcut, iar acum nici nu vreau să îmi imaginez cât e de cald acasă dacă aici sunt 28 de grade. Vara e bine. E și vacanță, așa că am luat și nepoții cu noi. Și ei sunt bucuroși pentru că îi mai ducem la locul de joacă, i-am dat cu carturile și am vrea să mergem și cu telescaunul, că am auzit că e deschis în weekend.”

Am mai întrebat-o pe doamna Didina dacă îi place păstrăvul și a zis că ea e sătulă de pește, dar nu ar refuza o porție. Prin parcul din stațiune am mai întâlnit un cuplu care m-a rugat să le rezolv telefonul că nu mai sună când e apelat. Era telefonul doamnei. Ei au venit din Vrancea, dar doar pentru weekend. N-au mai venit în Slănic de mulți ani iar acum l-au găsit fascinant:

„În primul rând e foarte curat. Uitați, spune-ți și dumneavoastră. Apoi e liniște și aer curat. E o atmosferă altfel și parcă te încarcă cu energie bună. Cred că avem 10 ani de când nu am mai venit, dar îmi place ce am găsit. Sigur vom reveni curând.”

Așa e. Are dreptate domnul de la Vrancea. Duminică înainte de prânz e o atmosferă divină. Ce-i drept, depinde cu ce ochi vrei să vezi. Dar una peste alta, măcar un weekend la Slănic Moldova merită să faci. Poate chiar o dată pe lună. Voie bună!